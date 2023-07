Linha 15-Prata tem operação normalizada nesta tarde de domingo (16)

Circulação estava interrompida entre estações Vila União e Vila Prudente para obras de melhoria no sistema

LUANA COUTINHO

A operação do Monotrilho foi normalizada por volta das 14h40 deste domingo, 16 de julho de 2023.

O trecho entre as estações Vila União e Vila Prudente foi atendido por ônibus do PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência).

De acordo com o Metrô, a interrupção dos serviços foi feita para obras de melhoria no sistema, como informou o Diário do Transporte aqui:

Luana Coutinho para o Diário do Transporte