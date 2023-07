Transwolff estuda passar operação do Aquático de São Paulo para outra empresa e embarcações devem começar a operação até 30 de setembro

Serviço deve atender inicialmente entre os parques Cantinho do Céu e Mar Paulista na Represa Billings, na zona Sul da capita paulista

ADAMO BAZANI

O aquático de São Paulo deve iniciar a operação assistida até o dia 30 de setembro de 2023, informou nesta quinta-feira, 13 de julho de 2023, a SPTrans (São Paulo Transporte).

O Diário do Transporte apurou que pode haver mudança na empresa que vai prestar os serviços. A decisão ainda não foi tomada definitivamente e há possibilidade de ser mantido o contrato com a Transwolff.

A primeira fase da operação em forma de testes será entre 6h e 20h. Para este trajeto, não serão necessárias desapropriações, mas a Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial no dia 26 de junho de 2023, a autorização para o início do processo de desapropriação de imóveis no local em que a SPTrans construirá o futuro Terminal Atracadouro Pedreira para as fases seguintes da operação, que também prevê a implantação do Terminal Atracadouro Cocaia.

De início serão duas embarcações entre os parques Cantinho do Céu e Mar Paulista na Represa Billings, na zona Sul da capita paulista.

Segundo a SPTrans, em nota, atualmente, quem mora no Cantinho do Céu e precisa ir até a região da Pedreira tem de viajar por 1h20 utilizando duas linhas de ônibus. A previsão é de que a ligação por barco reduza significativamente esse tempo de viagem. O trajeto desta operação será feito em aproximadamente 30 minutos. O intervalo entre viagens também será de 30 minutos. O transporte hidroviário na represa Billings beneficiará diretamente 385 mil moradores da Zona Sul de São Paulo.

Os serviços fazem parte do contrato de concessão da empresa Transwolff, que opera dois lotes do sistema de ônibus da cidade.

Mas a companhia estuda repassar a operação para outra empresa.

O motivo seria que a Transwolff vai concentrar os investimentos em frotas de ônibus elétricos, cujo custo de aquisição chega a ser três vezes maior que modelos do mesmo tamanho a diesel.

Desde 17 de outubro de 2022, a SPTrans proíbe a compra de ônibus movidos a óleo diesel para o sistema da cidade, com exceção de micro-ônibus e mídis, que não possuem muitas opções de modelos elétricos no mercado ainda.

No dia 12 de janeiro de 2023, o Diário do Transporte noticiou que a empresa fez o anúncio de que pretende comprar 304 ônibus elétricos no âmbito de uma parceria com a Enel X.

O plano é que, deste total, 100 unidades operem ainda neste ano de 2023

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/01/12/em-primeira-mao-em-parceria-com-a-enel-x-transwolff-anuncia-compra-de-304-onibus-eletricos-para-linhas-da-zona-sul-de-sao-paulo/

Os ônibus são do tipo padron com chassi Mercedes-Benz O 500 U, de biso baixo, carroceria Caio E-Millennium Geração V, e tecnologia de integração Eletra.

Algumas unidades já estão prontas na fábrica da Eletra de São Bernardo do Campo.

O Diário do Transporte questionou a SPTrans sobre a possibilidade de troca de operadora do Aquático e aguarda um retorno.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes