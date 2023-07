Manutenção preventiva interdita escada rolante da plataforma 8 da estação Brás da CPTM a partir desta sexta-feira (14)

Serviço será feito durante todo o fim de semana

LUANA COUTINHO

A escada rolante 10, que atende a plataforma 8 da Estação Brás da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vai passar por manutenção preventiva, a partir das 20h desta sexta-feira, 14 de julho de 2023.

Os serviços serão feitos durante todo o fim de semana. As alternativas para os passageiros são a escada rolante ao lado do equipamento em manutenção, duas escadas fixas localizadas no fim da plataforma ou o elevador.

De acordo com a Companhia, será feita a troca das escovas do rodapé da escada e realizados testes de segurança. No início das operações da segunda-feira (17), a escada rolante estará funcionando novamente.

Nas próximas semanas, outras escadas rolantes da estação Brás passarão pela manutenção preventiva e a CPTM afirma que os passageiros também serão avisados sobre a desativação temporária dos equipamentos.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte