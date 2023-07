Em dia de ventania em São Paulo, sistema de trens e metrô é afetado; Árvore caiu na linha 10

Ocorreram problemas em diferentes linhas de trem e metrô

ADAMO BAZANI/VINÍCIUS DE OLIVEIRA/WILLIAN MOREIRA

Quem usa trens e metrô na capital paulista e municípios vizinhos enfrenta dificuldades nesta quinta-feira, 11 de julho de 2023.

Parte destes problemas foi gerado ou agravado pela ventania que atinge São Paulo como consequência de um ciclone extratropical no Sul do País.

Na linha 10-Turquesa, operada pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), uma árvore caiu nos trilhos entre as estações Guapituba e Ribeirão Pires.

Segundo a empresa, no período das 14h às 15h27 os trens circularam com velocidade reduzida e maiores intervalos entre as estações Mauá e Rio Grande da Serra, no ABC Paulista.

Na linha 12-Safira, também da CPTM, entre 12h e 14h, foi identificada uma falha de sinalização entre as estações Itaim Paulista e Calmon Viana. Para a atuação da equipe de manutenção, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Jardim Romano e Calmon Viana.

A linha 9-Esmeralda, concedida para a ViaMobilidade, apresentou uma falha de sinalização. O defeito começou às 13h21 com maior tempo de parada na estação Osasco e até agora, 16h persiste.

Já na linha 4-Amarela de metrô, entre 12h14 e 12h33, por uma falha no sistema de controle dos trens, a velocidade foi reduzida entre as estações Fradique Coutinho e Vila Sônia/Professora Elisabeth Tenreiro.

Nem todos os problemas foram causados pela ventania, mas as condições climáticas interferem nos sistemas metroferroviários.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes