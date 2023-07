Audiência pública sobre concessão dos terminais de ônibus de Fortaleza (CE) acontece nesta quinta-feira (13)

Projeto de Lei prevê que gestão dos terminais e de corredores de ônibus seja uma Parceria Público Privada

LUANA COUTINHO

Acontece nesta quinta-feira, 13 de julho de 2023, a audiência pública sobre o Projeto de Lei que trata sobre uma PPP (Parceria Público Privada) que vai gerir dez terminais e dois corredores de ônibus de Fortaleza (CE).

De acordo com o PL, os equipamentos poderão ser concedidos por até 30 anos, com investimento de R$ 322 milhões, feito pela iniciativa privada, como informou o Diário do Transporte aqui, relembre

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/30/prefeitura-de-fortaleza-ce-envia-para-camara-pl-que-preve-concessao-de-terminais-e-corredores-de-onibus/

A prefeitura espera que os terminais e corredores ofereçam mais conforto e qualidade aos passageiros, além de mais segurança, geração de empregos e outros benefícios.

“A iniciativa propõe, ainda, que o valor relativo à outorga recebida, no âmbito da PPP, seja destinado ao subsídio da tarifa do transporte público, bem como outros investimentos em modais alternativos e sustentáveis. É um aspecto importante e merece amplitude”, explica a coordenadora de Parcerias Público Privadas e Concessões, Alana Sampaio.

A consulta pública vai até o dia 31 de julho e qualquer dúvida, sugestão e questionamento pode ser enviado para o e-mail parcerias@sde.fortaleza.ce.gov.br.

O início da audiência pública está marcado para as 10h, horário de Brasília, desta quinta-feira (13).

Luana Coutinho para o Diário do Transporte