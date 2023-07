Águia Branca reposiciona marca com base na relação de afeto entre viação e passageiros

Campanha dá voz às pessoas que viajam na empresa e suas histórias reais

ARTHUR FERRARI

Promover uma conexão emocional entre a Águia Branca e seus passageiros, reforçando histórias reais de encontros e reencontros vividos com a marca, foi o propósito da Hagens, empresa especializada em inovação e marketing baseados em tecnologia e ciência de dados, durante o trabalho de reposicionamento da empresa de viação de Cariacica (ES), que completa 77 anos de fundação em 2023. A ação faz parte do reposicionamento da marca, desenvolvido pela agência Caleb Design.

O trabalho aprimorou o posicionamento “Vai com tudo. Vai de Águia Branca”, criado pela própria Hagens, e chega para fortalecer a conexão da empresa com o público, que, agora, estará no centro da jornada. Após diversas pesquisas realizadas pela Caleb, a Hagens pôde criar todo o conceito de maneira eficaz em todas as etapas de comunicação por meio de seus quatro pilares: comunicação, tecnologia, criatividade e ciência de dados. Dessa forma, o resultado foi uma campanha de forte impacto emocional que fortalece o posicionamento da Águia Branca, enfatizando seu arquétipo de herói, com adoção de uma nova paleta de cores que remete à flora, à fauna e à cultura do Brasil, além do tom emocional para apresentar a forte ligação dos passageiros com a marca.

Para isso, deu voz às pessoas e suas histórias reais, por exemplo, como a Águia Branca foi parte da transformação de suas vidas, seja para estudar, conquistar um novo emprego, realizar o sonho de ver o mar pela primeira vez ou simplesmente para abraçar aquela pessoa que estava há tanto tempo longe. Ou seja, encontros e reencontros que têm a Viação Águia Branca como fio condutor. Assim, foi criado o mote: “Quando você vai ao encontro do que seu coração deseja, grandes histórias acontecem”, abrindo um grande leque de possibilidades para falar sobre momentos, destinos e atributos da marca. A campanha, assim, celebra diversas famílias que têm sua história ligada à Águia Branca.

Filme e ativação

A Hagens, em parceria com o estúdio Punk Film, criou um filme especial, que é o ponto de partida para que as pessoas possam relatar suas experiências com a Águia Branca, convidando-as a viverem novas histórias com confiança, segurança, inspiração e muita brasilidade. O principal destaque é a presença da asa da Águia Branca como pano de fundo, provendo os encontros, como um abraço. Além do filme principal, também foram criadas versões de 60”, 30” e 15”, veiculadas nas emissoras TV Gazeta (afiliada da Globo) e TV Vitória (afiliada da Record) no Espírito Santo, principal praça de atuação da viação.

No vídeo, a Hagens, em parceria com o marketing da companhia de viação, escolheu uma história que reflete diversos relatos reais, reforçando essa conexão, convidando o público a compartilhar suas histórias e mostrando que uma viagem é muito mais do que o transporte em si, mas que o ônibus é um agente condutor de oportunidades e vivências.

Arthur Ferrari,, para o Diário do Transporte