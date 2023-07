SOU + Diadema destaca benefícios do SmartReports na gestão de vendas de créditos de bilhetagem

Gerente Rosimeire Brandão ressalta, como diferenciais dos produtos da Smart Data Source, o conhecimento do negócio, o atendimento personalizado e a rapidez na entrega das soluções

A Smart Data Source, com sua solução SmartReports, tem auxiliado várias empresas que atuam no segmento de transporte público a superar desafios e a se reinventarem no mercado.

Sem interferência humana, utilizando um robô que lê diretamente o banco de dados, a empresa criou sets de relatórios leves (mas poderosos), de fácil leitura, que são estratificados e distribuídos automaticamente no horário programado para as pessoas e/ou áreas determinadas pelo próprio cliente (indo dos sócios ao operacional), eliminando uma série de processos manuais no caminho.

Já vimos aqui como o produto tem sido importante para empresas operadoras de transporte urbano como a Suzantur – SOU Diadema, Benfica, Viação Penedo e Viação Elite, dentre outras. (Relembre: Relatórios na palma da mão revolucionam gestão de empresas de transporte coletivo)

Desta vez, o case de sucesso está no setor de bilhetagem eletrônica, mais especificamente na gestão de vendas de créditos do Cartão SOU + Diadema.

Para Rosimeire Brandão, que gerencia o serviço, os relatórios da Smart Data Source lhe ajudam a fazer uma gestão mais eficiente do dia a dia.

Rosimeire conta que o fato de as informações chegarem de forma automática lhe dão economia de tempo. “Não é necessário eu ficar extraindo relatórios. A informação já vem cruzada, já vem conciliada. Posso controlar, mesmo à distância”, diz a gestora.

As soluções da Smart Data ajudam a aprimorar o controle financeiro na venda de créditos do Cartão SOU + Diadema, diz Rosimeire. Isso porque, como os relatórios são automáticos, as conciliações chegam de forma imediata e sistemática. “Com isso eu faço uma comparação com os relatórios anteriores. Eu não preciso ficar processando os relatórios. Outra vantagem é o apontamento de eventuais inconsistências na liberação de créditos. Se eu tiver alguma inconsistência a maior ou menor de passageiros transportados, ou seja, de compra de créditos, o SmartReports já me aponta isso, fazendo com que eu busque essa intercorrência para solucionar”.

Mas há outras formas de apoio à gestão de vendas de créditos da SOU + Diadema que a Smart Data Source fornece com agilidade.

Rosimeire conta que recebe com frequência solicitações de informações do órgão gestor, da Secretaria de Transporte do município. “Em situação normal, se não tivesse o apoio da Smart Data, eu levaria tempo para responder, porque precisaria solicitar isso à empresa fornecedora da tecnologia do sistema de bilhetagem… Teria então que esperar a resposta desse fornecedor, para então responder a solicitação. Mas hoje a Smart nos auxilia nestas demandas e na análise da base de dados, o que me permite responder com agilidade para o órgão gestor. Eles também fazem a construção de relatórios personalizados, me auxiliam com auditorias, e, também, com integrações entre sistemas”.

A gerente do Sou + Diadema continua explicando como, de forma bem-sucedida, a SmartData tem auxiliado a operação do Sistema.

Ela cita o corte de custos com insumos das impressoras de cartão “Inicialmente os cartões dos usuários eram personalizados com nome e número de documento, foto, etc. Como temos a biometria implantada em Diadema, pedimos à Smart Data que implantasse um novo modelo de impressão, sem a necessidade de personalização. Com a solução que eles nos trouxeram, a gente passou a utilizar a impressora somente para gravação, o que nos levou a uma boa economia de gastos”.

“A Smart Data também nos auxiliou no projeto Diadema Integra, em que, após a prefeitura identificar e definir o valor do crédito, permite a restituição automática da tarifa paga pelos usuários nas catracas dos Terminais Diadema e Piraporinha, diretamente no Cartão Diadema Integra”, completa a gerente.

Como diferenciais da Smart Data Source, Rosimeire não tem dúvida ao destacar o conhecimento do negócio, o atendimento personalizado e a rapidez na entrega das soluções.

Para fechar, ela faz um comparativo do Antes e Depois de utilizar as soluções SmartReports no controle de bilhetagem e venda de créditos: “Com certeza tivemos melhoras significativas com a otimização das atividades programadas pela Smart Data, que tornaram nossos processos mais ágeis e eficientes”, diz Rosimeire.