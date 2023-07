Sistema de transporte público de Porto Alegre (RS) tem alteração nesta quarta (12), durante jogo entre Grêmio e Bahia

EPTC informou que duas linhas especiais de ônibus e uma lotação começam a circular a partir das 15h53

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quarta-feira, 12 de julho de 2023, o município de Porto Alegre terá alterações no sistema de transporte público para melhor atender o público que acompanhará a partida entre Grêmio e Bahia na Arena, às 19h.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), duas linhas especiais de ônibus e uma lotação começam a circular a partir das 15h53. A abertura dos portões está marcada para às 17h.

F04 Futebol Arena – Seis veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 16h. Após a partida, oito veículos partirão do terminal na avenida Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no Largo Glênio Peres.

T2.3 – Transversal 2/Arena – A linha fará quatro viagens nos horários das 15h53, 16h27, 17h e 17h35. Os veículos sairão da rua Peri Machado, no Shopping Praia de Belas, em direção ao estádio. Após a partida, oito veículos articulados terão embarque no terminal da avenida Padre Leopoldo Brentano, em direção à rua Peri Machado.

Lotação – A partir das 16h, a linha 60.4 – Parque Humaitá sai do terminal Sete de Setembro em direção à avenida A.J. Renner. Após o jogo, além da linha 60.4 em direção ao Centro, estarão à disposição dos torcedores, posicionadas na avenida Padre Leopoldo Brentano, junto ao viaduto da BR 448, as linhas 30.2 – Partenon/Pinheiro/Parada 21, que leva até a Lomba do Pinheiro, e a linha 60.5 – Jd. Leopoldina/Assis Brasil, para o bairro Rubem Berta

Outra opção de transporte é o Trensurb. Os torcedores que utilizarem a linha de trem urbano deverão desembarcar na estação Anchieta, cerca de 1,5 quilômetro da Arena (aproximadamente dez minutos de caminhada até o estádio).

Trânsito – Quem optar por ir de carro ao estádio precisa ficar atento aos bloqueios, quatro horas antes do jogo, de acordo com monitoramento local, na chegada à Arena pela alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) e na avenida Padre Leopoldo Brentano, também fechada para o trânsito de veículos.

Após o jogo, quem estacionar no E1, com saída pelos portões 3, 4 e 5, e no E2, será direcionado obrigatoriamente para a BR-448, sentido Porto Alegre-Canoas. Quem estacionar no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será direcionado para a avenida Voluntários da Pátria.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte