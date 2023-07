Prefeitura de SP contrata SPObras por R$ 7 milhões para fiscalizar obras do corredor de ônibus Imirim, na Zona Norte

Valor representa 10% do contrato de implantação do corredor, sob responsabilidade do consórcio formado pelas empresas Arvek Tecnica e Construções e Gestor Engenharia

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Paulo contratou a empresa pública SPObras por R$ 7,1 milhões (R$ 7.166.549,55) para dar assistência e subsídio à fiscalização da execução das obras e serviços de reforma do Corredor de Ônibus da Avenida Imirim (trecho entre Avenida Deputado Emílio Carlos e Alameda Afonso Schimidt)

A SPObras é vinculada à Siurb – Secretaria de Infraestrutura Urbana do município.

O valor que a empresa pública receberá pelos serviços representa 10% do valor contratado para a realização das obras, no valor de quase R$ 72 milhões (R$ 71.827.565,60). As obras têm prazo de 16 meses.

O Consórcio Corredor Imirim, formado pelas empresas Arvek Tecnica e Construções e Gestor Engenharia, realiza as obras de implantação do equipamento, e o contrato inclui a requalificação das intersecções e plataformas/paradas de ônibus com implantação de sistemas de monitoramento. (Relembre)

O termo, publicado no Diário Oficial da Cidade nesta segunda-feira, 10 de junho de 2023, cita que já foi autorizada emissão da nota de empenho no valor de R$ 2,6 milhões (R$ 2.621.400,84) para que a SPObras possa arcar com as despesas neste ano de 2023.

O corredor da Avenida Imirim, com 4,6 quilômetros de extensão, é uma importante conexão perimetral entre as avenidas Inajar de Souza, Dep. Emílio Carlos, Eng. Caetano Álvares, Alameda Afonso Schmidt e Conselheiro Moreira de Barros.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes