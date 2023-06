Prefeitura de SP assina contrato de R$ 72 milhões para obras do corredor de ônibus da avenida Imirim, Zona Norte

Formalizado na última quarta-feira (14), documento prevê prazo de 16 meses para conclusão dos serviços

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Paulo, por meio da Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana), assinou contrato no dia 14 de junho de 2023 para as obras e serviços de reforma do Corredor de Ônibus da Avenida Imirim, Zona Norte da capital, trecho entre Avenida Deputado Emílio Carlos e Alameda Afonso Schimidt.

O contrato, no valor de R$ 72 milhões (R$ 71.827.565,60), tem prazo de 16 meses.

O Consórcio Corredor Imirim (Arvek / Gestor) foi o único habilitado a prosseguir no certame, após todas as análises e o encerramento do prazo para contestações. Uma das empresas inabilitadas desistiu da interposição de recurso administrativo em face do julgamento da habilitação.

Dentre as obras e serviços de reforma do corredor de ônibus consta a requalificação das intersecções e plataformas/paradas de ônibus com implantação de sistemas de monitoramento.

O corredor da Avenida Imirim, com 4,6 quilômetros de extensão, é uma importante conexão perimetral entre as avenidas Inajar de Souza, Dep. Emílio Carlos, Eng. Caetano Álvares, Alameda Afonso Schmidt e Conselheiro Moreira de Barros.

CERTAME

Como mostrou o Diário do Transporte, a Comissão de Licitações divulgou o resultado da sessão de análise e julgamento dos documentos dos licitantes classificados nos três primeiros lugares.

Foram inabilitadas duas licitantes: a empresa Transvias Construções e Terraplenagem Ltda e o Consórcio Corredor Avenida Imirim (DP Barros / Tríade).

O único habilitado a prosseguir no certame foi o Consórcio Corredor Imirim (Arvek/ Gestor), que ofertou o menor valor pela obra.

No julgamento da Comissão Licitante, publicado no Diário Oficial em 11 de fevereiro de 2023, quatro participantes foram desclassificadas:

= Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda, que apresentou proposta de R$ 66.494.779,51;

= Consórcio Corredor Imirim (TRAIL/ ERA TÉCNICA), com proposta de R$ 80.847.878,46;

= Consórcio FM/ Hydra-Corredor Imirim, proposta no valor de R$ 72.755.045,94; e

= Macor Engenharia, Construções e Comérco Ltda, com proposta de R$ 79.554.437,77.

Restaram as outras três participantes, que, pelo critério de menor valor, a Comissão de Licitação definiu a ordem de classificação:

= Consórcio Corredor Imirim (ARVEK/ GESTOR) = R$ 71.827.565,60

= Transvias Construções e Terraplenagem Ltda = R$ 74.712.287,98

= Consórcio Corredor Avenida Imirim (DP BARROS/ TRIÁDE) = R$ 77.805.043,24

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes