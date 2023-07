Prefeitura de Manaus (AM) suspende restrição de uso do vale-transporte nos ônibus municipais

Passageiros estavam limitados a pagar apenas uma tarifa por hora, no mesmo veículo

LUANA COUTINHO

O Sinetram (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas) havia limitado aos usuários do cartão vale-transporte de Manaus (AM) o pagamento de apenas uma tarifa no mesmo ônibus, no período de uma hora. A restrição, que entrou em vigor na última sexta-feira (30) foi contestada pelos passageiros e hoje, 5 de julho de 2023, a prefeitura suspendeu, temporariamente, esta restrição.

Em nota, o IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana) determinou que o Sinetram suspenda a limitação de uso do vale-transporte nos ônibus de Manaus.

De acordo com o Instituto, a medida de restrição foi adotada para aumentar a segurança e a eficiência do sistema de transporte público.

Na nota publicada no site da prefeitura de Manaus, o IMMU explica que serão avaliadas novas alternativas, a fim de encontrar a melhor maneira de controlar o uso do vale-transporte.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte