Incêndio interdita parte da Avenida Pereira Barreto no trecho de São Bernardo do Campo

Trânsito é lento com atrasos em ônibus

ADAMO BAZANI

Um incêndio em imóvel na região do Paço Municipal de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, interdita parcialmente na manhã desta terça-feira, 04 de julho de 2023, a avenida Pereira Barreto, no sentido Santo André.

Não há informações sobre vítimas.

Sete viaturas foram mobilizadas.

Há impactos no trânsito, com atrasos em ônibus.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes