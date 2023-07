ANTT concede Termo Autorização à Expresso Brasil, e autoriza União de Transportes a suprimir linha e paralisar mercados

Agência atendeu também a pedido de 24 novas empresas para operação em regime de fretamento

ALEXANDRE PELEGI

Decisões da Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), publicadas nesta terça-feira, 04 de julho de 2023, atenderam a diferentes pedidos de empresas de ônibus.

Pela Decisão Supas nº 374, a ANTT concedeu à Expresso Brasil Transportes e Turismo Ltda, com sede em Brasília, o Termo de Autorização – TAR nº 0473, para habilitar a transportadora a solicitar Licença Operacional – LOP para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização.

Já pela Decisão Supas nº 377, foi deferido o pedido da Empresa União de Transporte Ltda, com sede em Araranguá (SC), para modificar a prestação de serviço para suprimir a linha CAXIAS DO SUL (RS) – FLORIANÓPOLIS (SC), prefixo 10-0145-00.

A mesma decisão autoriza a paralisação dos mercados de CAXIAS DO SUL (RS) e TORRES (RS) para FLORIANÓPOLIS (SC) e TUBARÃO (SC), na Licença Operacional – LOP de número 91.

Esta Decisão entra em vigor em 13 de setembro de 2023.

Decisão Supas nº 375 / 376: Autorizar as empresas relacionadas no Anexo desta Decisão para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes