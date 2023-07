Abrigos em pontos de ônibus de Itu (SP) são pichados e precisam receber nova pintura

Concessionária que administra o transporte público na cidade diz que atos de vandalismo têm sido frequentes

LUANA COUTINHO

A concessionária responsável pela administração dos ônibus de Itu (SP), a MoV Itu, informou que foi preciso aumentar os gastos com manutenção dos abrigos dos pontos de ônibus por conta do aumento dos casos de vandalismo, entre eles as pichações.

De acordo com a MoV Itu, em alguns casos as pichações não saem apenas com a utilização dos produtos de limpeza, o que torna necessário realizar uma nova pintura. Este gasto com manutenção gera mais prejuízo e o custo acaba sendo repassado para os passageiros.

A empresa solicitou à Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes que a segurança nos pontos de ônibus seja reforçada, para evitar novos atos de vandalismo, que é considerado crime contra o patrimônio, conforme as leis brasileiras. Atualmente três abrigos da cidade estão pichados.

No início deste ano, a concessionária estabeleceu um novo projeto para implantação e manutenção dos abrigos nos pontos de ônibus. Foram instalados seis novos abrigos e outros 14 passaram por reformas. Os abrigos são feitos na garagem da empresa, que contratou um profissional exclusivamente para este fim

Pichação é crime

No Brasil, a pichação é considerada vandalismo e crime ambiental, nos termos do artigo 65 da Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), que estipula pena de detenção de três meses a um ano, e multa, para quem pichar ou por qualquer meio, sujar edificação ou monumento urbano.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte