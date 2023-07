VÍDEO – Ônibus elétrico em Santo André: Planos são de começar eletrificar frota da cidade em maior escala a partir de janeiro de 2024, diz prefeito

Veículo vai circular por linhas das empresas Guaianazes e Vaz; Suzantur já havia testado modelo de tecnologia nacional também e deve incorporar coletivo de marca chinesa

ADAMO BAZAN/ARTHUR FERRARI

Colaborou Luana Coutinho

A cidade de Santo André, no ABC Paulista, deve começar a ter ônibus elétricos em maior escala nas linhas municipais a partir de janeiro de 2024.

A estimativa foi anunciada pelo prefeito Paulo Serra na manhã desta segunda-feira, 03 de julho de 2023, durante apresentação de um modelo que será testado pelas empresas Viação Guainazes e Viação Vaz.

O ônibus é um padron de 12,1 metros com tecnologia nacional produzida pela Eletra, de São Bernardo do Campo, chassi Mercedes-Benz, também feito em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, além de carroceria Caio modelo eMillennium e motor e baterias da WEG.

Segundo Serra, os testes com o veículo serão fundamentais não apenas para verificar o desempenho do veículo em si, como também a modelagem econômico-financeira do sistema.

Um ônibus elétrico, segundo os fabricantes, tem custos menores de consumo e manutenção. Mas o preço de um destes veículos pode ser até três vezes maior que um ônibus a diesel das mesmas dimensões.

Inicialmente, os testes serão sem passageiros. A primeira linha por onde vai percorrer o ônibus é a B21 (Cidade São Jorge / Campestre), operada pela Viação Guaianazes.

O prefeito disse ainda que na segunda fase dos testes, o ônibus vai transportar passageiros e em linhas com extensões maiores.

“Este é o início de uma nova fase na Mobilidade Urbana. Os testes entram agora em vigor e posteriormente serão realizados em linhas de longa distância e maior ocupação de passageiros. Trata-se de um veículo de produção nacional que atende o nosso foco na questão da sustentabilidade”

A diretora da Viação Guaianazes, Lidiane Pinto, disse, segundo nota da prefeitura, que o objetivo é manter a quantidade dos ônibus que já circulam por Santo André.

“Para este período de teste, o veículo, com capacidade para 70 pessoas, circulará sem passageiros por alguns dias com o objetivo de analisar as condições viárias e dimensionamento de baterias para as linhas do sistema, mas a estrutura segue com a qualidade que temos circulado na cidade”

Santo André conta com 48 linhas municipais, operadas por 302 ônibus. A frota total, considerando os ônibus reservas, chega a 344 veículos.

SUZANTUR TAMBÉM REALIZOU TESTES:

O modelo Eletra é o terceiro ônibus 100% elétrico a circular em Santo André, no ABC Paulista.

A Suzantur trouxe dois veículos para a cidade.

Em outubro de 2021, começaram os testes com um modelo também de tecnologia nacional.

Foi um ônibus Marcopolo integral modelo Attivi que circulou no trajeto da linha TR 103, entre o Terminal de Vila Luzita e o Terminal central de Santo André.

O Diário do Transporte acompanhou os testes.

Relembre:

A empresa pretende incorporar à frota outro modelo elétrico: um Caio Millennium com chassi BYD, marca chinesa que produz os veículos em Campinas (SP).

O ônibus já operou em Campinas.

A empresa também traz ônibus elétricos para Mauá e Diadema, também no ABC.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

MATÉRIA ANTERIOR:

Primeiro veículo da Eletra começa a ser testado pelas Viações Guaianazes e Vaz nesta segunda (03), atendendo passageiros da linha B21 – Cidade São Jorge/Campestre; objetivo é verificar desempenho e autonomia

ARTHUR FERRARI

As Viações Guaianazes e Vaz, empresas responsáveis por parte da operação do transporte coletivo municipal em Santo André, no ABC Paulista, começa a testar um ônibus elétrico da Eletra nesta segunda-feira, 3 de julho de 2023, na linha B21 – Cidade São Jorge/Campestre.

O veículo foi apresentado ainda nesta segunda (03), como adiantou o Diário do Transporte.

Relembre:

De acordo com o Prefeito Paulinho Serra, os testes, que servirão para análise de desempenho e autonomia, ajudarão na distribuição de outros coletivos elétricos em mais linhas municipais, o que deve acontecer a partir de janeiro de 2024, a depender da disponibilidade de recursos do município.

O veículo, de tipo padron que possui 12,1 metros de comprimento, foi apresentado nesta segunda na garagem da Viação Guaianazes. De fabricação nacional, com tecnologia Eletra, motor e baterias WEG, carroceria Caio eMillennium e chassi Mercedes-Benz, o ônibus tem capacidade para cerca de 70 pessoas.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte