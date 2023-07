Scania vai seguir com processo de eletrificação de ônibus sem deixar outros modais de lado

Gerente de vendas de soluções para mobilidade, Celso Mendonça, falou sobre parceria com a Eletra e atuação da empresa na cidade de São Paulo

LUANA COUTINHO

A montadora Scania vai seguir com o processo de eletrificação de ônibus, mesmo mantendo em sua gama de produtos veículos movidos a gás natural e a diesel.

As declarações foram feitas após evento da Viação Santa Cruz, realizado na planta da Scania, em São Bernardo do Campo, na quinta-feira (29), com cobertura do Diário do Transporte, relembre:

O Gerente de Vendas de Soluções para Mobilidade da Scania Operações Comerciais Brasil, Celso Mendonça, falou com exclusividade ao Diário do Transporte sobre a demanda da cidade de São Paulo e a parceria da montadora com a Eletra nos ônibus de 15 metros, movidos a gás natural, tecnologia que não deve ser utilizada na capital paulista.

“Conforme vai disponibilizando tecnologia capaz de atender as demandas de São Paulo, a gente vai colocando em campo. O que a gente tem hoje na Scania e consegue atender a demanda de São Paulo é fruto dessa parceria de Caio e Eletra.”

Mendonça explica ainda que a montadora seguirá no processo de eletrificação, mas em conjunto com outros modais ou outros combustíveis alternativos, mantendo ainda os veículos a gás e os motores a diesel. “Embora grandes capitais, como São Paulo, tenham banido o diesel, ele continua sendo uma opção válida para o transporte tanto de cargas quanto de pessoas, ele não pode sumir do mapa de uma hora para outra.”

A montadora esteve fora do segmento de ônibus urbanos por cerca de quatro anos, mas a chegada do Euro 6 dá novas possibilidades. “A gente tá trabalhando fortemente com produto a gás em alguns grandes centros, em algumas grandes capitais, principalmente com biometano, que é uma solução verde e factível financeiramente.”

O Gerente de Vendas adiantou ainda que a Scania tem um grande número de ônibus vendidos, comercializados e entregues durante este ano e cita entre seus clientes a Viação Gontijo, a Nordeste e a Santa Cruz, que adquiriu, até o momento, a maior quantidade de ônibus Euro 6. Sobre os futuros clientes, Mendonça explica que ainda não pode adiantar, mas que um volume considerável de ônibus já está sendo negociado, ainda para este ano.

