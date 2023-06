Viação Santa Cruz compra mais 19 ônibus Euro 6 Scania e lote total chega a 52 unidades

Primeiro lote de 33 veículos será concluído até setembro

ADAMO BAZANI/ARTHUR FERRARI/LUANA COUTINHO

A Viação Santa Cruz, do interior de São Paulo, anunciou nesta quinta-feira, 29 de junho de 2023, a compra de mais 19 ônibus com tecnologia Euro 6 da marca Scania.

A informação foi divulgada em entrevista coletiva na planta da fabricante, em São Bernardo do Campo, onde está o Diário do Transporte em cobertura.

A reportagem, no dia 26 de maio de 2023, já havia anunciado a compra de 33 unidades.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/05/26/scania-faz-balanco-de-vendas-da-nova-geracao-de-onibus-para-empresas-como-gontijo-expresso-nordeste-guerino-seiscento-e-viacao-santa-cruz-dentre-outras/

Com isso, a compra total sobe para 52 ônibus adquiridos pela companhia, que foi fundada em 1958 na cidade de Mogi Mirim, no interior de São Paulo.

Todas estas unidades são modelo K370 4×2 (dois eixos e motor traseiro).

Deste total 11 começam a ser entregues já em julho. Em agosto outros 11 veículos serão entregues, com o pacote de 33 sendo finalizado na entrega de mais dez ônibus em setembro.

As carrocerias são Marcopolo Paradiso 1200 Geração Oito.

A Santa Cruz atua no interior paulista e parte do sul de Minas Gerais, ligando as regiões com a capital paulista e cidades como Osasco, Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

EURO 6:

Euro 6 é uma norma internacional de redução de poluentes na qual se baseia a fase 8 do Proconve (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores), denominada de P8. O Proconve é de responsabilidade do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para atualizar os motores às exigências internacionais de menores emissões.

No Brasil, o padrão Euro 6, menos poluente, entrou em vigor em janeiro de 2023, com a possibilidade de compra até março dos chassis ainda Euro 5 fabricados até o fim de dezembro.

Os modelos Euro 6 podem ser até 30% mais caros que os veículos de tecnologia anterior. A versão proporciona uma redução de aproximadamente 75% de em NOx (Óxido de Nitrogênio), 70% de Hidrocarbonetos e 50% de material particulado em relação ao Euro 5.

Em média, a redução de emissões é 75% menor do Euro 6 para o Euro 5.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Artur Ferrari e Luana Coutinho para o Diário do Transporte