Joinville (SC): pesquisa mostra que maioria usa o transporte público porque é a única opção

Dados do levantamento encomendado pela Prefeitura foram apresentados aos vereadores da cidade catarinense, e mostram cenário preocupante de baixo uso do sistema

ALEXANDRE PELEGI

Sete de cada dez passageiros do transporte coletivo de Joinville, em Santa Catarina, estão insatisfeitos com a lotação dos ônibus.

Este é um dos dados colhidos por pesquisa encomendada pela prefeitura da cidade catarinense para avaliar o sistema de transporte público na cidade.

Os primeiros dados do levantamento foram apresentados na quarta-feira, 28 de junho de 2023, aos vereadores da Comissão de Urbanismo.

Apesar de a maioria dos usuários se mostrar insatisfeita com a qualidade dos abrigos, o sistema de transporte foi bem avaliado. Os motoristas, por exemplo, receberam a melhor aprovação, com 75%.

Realizada em 2022 pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômica), a pesquisa colheu a opinião de 2.039 usuários.

O estudo ajudará na elaboração da licitação do transporte público.

Um dado preocupante para o sistema é a baixa porcentagem da população que usa os ônibus para se locomover na cidade. A pesquisa aferiu que pelo menos 15% usam o transporte público, percentual bem abaixo dos 30% a 40% de outras cidades.

Para piorar o quadro, a pesquisa detectou que o uso do sistema de transporte local vem caindo, com a população optando por outros meios para se deslocar, como o transporte individual. No período pré-pandemia 140 mil passageiros por dia usavam os ônibus, número que caiu para 110 mil/dia.

Com o desequilíbrio entre receita e despesa, a prefeitura vem mantendo o sistema com aporte de recursos via subsídios. Além disso, o desafio de um novo edital é conseguir, ao menos, reter os passageiros atuais e, além disso, expandir o uso do transporte coletivo na cidade.

O edital será lançado após ouvir a população e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), afirmou o secretário de Infraestrutura, Jorge Luiz Correia de Sá.

DADOS DO LEVANTAMENTO

= 57% dos usuários são mulheres;

= 20 a 39 anos é a idade da maioria;

= 18,8% já sofreram assédio;

= renda média: de um a dois salários-mínimos;

= 65% conhecem ou usam o aplicativo do sistema;

= escolaridade média: Ensino médio;

= frequência média: 5 dias por semana;

= maioria usa o transporte público por ser a única opção.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes