Greve dos ônibus na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS) chega ao fim nesta segunda (03); vice-governador confirmou liberamento do subsídio às empresas

Paralisação teve início na última quinta (29) e afetou parcialmente cidades como Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta segunda-feira, 03 de julho de 2023, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, comunicou através de sua conta no Twitter que a greve dos ônibus metropolitanos na capital gaúcha foi encerrada.

“Conforme anunciado nesta manhã, autorizamos o pagamento do subsídio às empresas do transporte metropolitano e o recurso acabou de ser liberado pela secretaria da Fazenda. Com o pagamento já realizado, esperamos que a greve dos rodoviários seja encerrada ainda nesta segunda-feira e o serviço normalizado, sem mais prejuízos aos usuários”, disse o vice-governador.

O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários Intermunicipais de Turismo e Fretamento da Região Metropolitana (Sindimetropolitano) prevê que os coletivos voltem a circular ainda na tarde desta segunda.

A operação havia sido interrompida parcialmente nas cidades de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Glorinha, Gravataí, Nova Santa Rita e Viamão.

Como mostrou o Diário do Transporte, a paralisação teve início na última quinta-feira (29), e os rodoviários rejeitaram a proposta de reajuste salarial de 4,5%, em duas parcelas de 2,25%, pedindo então 6% quando a tarifa fosse reajustada.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/03/greve-dos-trabalhadores-do-transporte-publico-da-regiao-metropolitana-de-porto-alegre-rs-continua-nesta-segunda-justica-libera-pagamento-de-r-42-milhoes-as-empresas/

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte