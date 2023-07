Cidade de Santo André terá ônibus elétricos a partir de janeiro de 2024, diz prefeito

Primeiro veículo da Eletra começa a ser testado pelas Viações Guaianazes e Vaz nesta segunda (03), atendendo passageiros da linha B21 – Cidade São Jorge/Campestre; objetivo é verificar desempenho e autonomia

ARTHUR FERRARI

As Viações Guaianazes e Vaz, empresas responsáveis por parte da operação do transporte coletivo municipal em Santo André, no ABC Paulista, começa a testar um ônibus elétrico da Eletra nesta segunda-feira, 3 de julho de 2023, na linha B21 – Cidade São Jorge/Campestre.

O veículo foi apresentado ainda nesta segunda (03), como adiantou o Diário do Transporte.

Relembre:

De acordo com o Prefeito Paulinho Serra, os testes, que servirão para análise de desempenho e autonomia, ajudarão na distribuição de outros coletivos elétricos em mais linhas municipais, o que deve acontecer a partir de janeiro de 2024, a depender da disponibilidade de recursos do município.

O veículo, de tipo padron que possui 12,1 metros de comprimento, foi apresentado nesta segunda na garagem da Viação Guaianazes. De fabricação nacional, com tecnologia Eletra, motor e baterias WEG, carroceria Caio eMillennium e chassi Mercedes-Benz, o ônibus tem capacidade para cerca de 70 pessoas.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte