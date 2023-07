VÍDEO: Passageiro sobe em trem do Metrô e operação da Linha 1-Azul é interrompida

Confusão aconteceu na sexta-feira (30), na estação Paraíso

LUANA COUTINHO

Agentes de segurança do Metrô foram chamados para atender uma ocorrência na estação Paraíso, da Linha 1-Azul, na última sexta-feira, 30 de junho de 2023.

Um passageiro subiu no teto do trem e as operações da linha foram paralisadas, já que a via precisou ser desenergizada.

Enquanto agentes do Metrô conversavam com o rapaz, para que ele saísse de cima do trem, um outro passageiro o puxou pelas pernas e houve confusão.

O Diário do Transporte entrou em contato com o Metrô, que enviou uma nota sobre o caso, confira:

“Na tarde desta sexta-feira (30), agentes de segurança do Metrô foram acionados pelo Centro de Controle Operacional após um rapaz subir no teto de um trem na estação Paraíso, da Linha 1-Azul. Durante a tratativa para convencer a pessoa descer, um outro passageiro o puxou pelas pernas. Nesse período, a via foi desenergizada por quatro minutos, das 17h34 às 17h38.

O Metrô alerta que esse tipo de atitude não é permitida dentro do sistema e pode trazer consequências graves aos passageiros.”

Vídeo: @ricksilva690 – Reprodução Redes Sociais

Luana Coutinho para o Diário do Transporte