SPTrans desvia quatro linhas de ônibus a partir desta segunda (03), na região da Vila Bom Jardim

Mudança ocorre em razão de uma interferência viária na Estrada da Baronesa

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 03 de julho de 2023, quatro linhas de ônibus terão os itinerários desviados temporariamente por conta de uma interferência viária na Estrada da Baronesa, nº 1.218, entre a Avenida Nova Arcádia e a Rua das Consonâncias, na região da Vila Bom Jardim, Zona Sul de São Paulo.

Acompanhe os desvios:

6035/21 Vl. Gilda – Term. Guarapiranga

Ida: normal até a Estrada da Baronesa, Av. Nova Arcádia, Pça Viola Cabocla, Av. Nova Arcádia, Estrada do Riviera, Av. Alexandrina Malisano de Lima, Rua Ignácio Limas, Rua Luiz Flavio de Almeida, Rua Francisco Sacco, Estrada da Baronesa, prosseguindo normal.

Volta: normal até Estrada da Baronesa, Rua Francisco Sacco, Rua Luiz Flavio de Almeida, Rua Ignácio Limas, Av. Alexandrina Malisano de Lima, Estrada do Riviera, Av. Nova Arcádia, Pça Viola Cabocla, Av. Nova Arcádia, Estrada da Baronesa, prosseguindo normal.

N738/11 Term. Guarapiranga – Jd. Riviera

Sentido único: normal até Estrada da Baronesa, Rua Francisco Sacco, Rua Luiz Flavio de Almeida, Rua Ignácio Limas, Av. Alexandrina Malisano de Lima, Estrada do Riviera, Av. Nova Arcádia, Pça Viola Cabocla, Av. Nova Arcádia, Estrada da Baronesa, prosseguindo normal até a Estrada da Baronesa, Av. Nova Arcádia, Pça Viola Cabocla, Av. Nova Arcádia, Estrada do Riviera, Av. Alexandrina Malisano de Lima, Rua Ignácio Limas, Rua Luiz Flavio de Almeida, Rua Francisco Sacco, Estrada da Baronesa, prosseguindo normal.

N740/11 Term. Jd. Ângela – Jd. Riviera

Sentido único: normal até a Av. Prof. Mário Mazagão, Pça Viola Cabocla, Av. Nova Arcádia, Estrada do Riviera, Av. Alexandrina Malisano de Lima, Rua Ignácio Limas, Rua Luiz Flavio de Almeida, Rua Francisco Sacco, Estrada da Baronesa, Rua Francisco Sacco, Rua Luiz Flavio de Almeida, Rua Ignácio Limas, Av. Alexandrina Malisano de Lima, Estrada do Riviera prosseguindo normal até a Estrada do Riviera, Av. Nova Arcádia, Pça Viola Cabocla, Av. Prof. Mário Mazagão, prosseguindo normal.

7023/10 Jd. Nakamura – Term. Sto. Amaro

Ida: normal até a Estrada da Baronesa, Av. Nova Arcádia, Pça Viola Cabocla, Av. Nova Arcádia, Estrada do Riviera, Av. Alexandrina Malisano de Lima, Rua Ignácio Limas, Rua Luiz Flavio de Almeida, Rua Francisco Sacco, Estrada da Baronesa, prosseguindo normal.

Volta: normal até Estrada da Baronesa, Rua Francisco Sacco, Rua Luiz Flavio de Almeida, Rua Ignácio Limas, Av. Alexandrina Malisano de Lima, Estrada do Riviera, Av. Nova Arcádia, Pça Viola Cabocla, Av. Nova Arcádia, Estrada da Baronesa, prosseguindo normal.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte