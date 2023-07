Linhas da EMTU no Vale do Paraíba, Baixada Santista e região de Campinas têm mudanças de horários a partir desta segunda (03)

Já na Grande São Paulo, alterações por causa de férias escolares afetam cerca de 150 linhas

ADAMO BAZANI/LUANA COUTINHO

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) realiza reprogramação horária em linhas de ônibus que atendem as regiões do Vale do Paraíba, Baixada Santista e a região de Campinas. As mudanças passam a valer já nesta segunda-feira, 3 de julho de 2023.

As alterações são feitas em razão da chegada do período de férias escolares. Além dos ajustes horários, também haverá aumento de oferta de viagens em uma das linhas que operam em Ubatuba, no litoral paulista.

Veja as mudanças:

Acréscimo de viagens:

Pássaro Marrom – 5506 – Ubatuba (Terminal Rodoviário Naim Elias Abdalla)/Caraguatatuba (Terminal Rodoviário de Caraguatatuba) – aumento de três viagens nos dias úteis

Reprogramação horária:

Pássaro Marrom: 5212, 5304, 5313, 5313DV1, 5403, 5111, 5307, 5404, 5404PR1 e 5407

Bus +: 654, 657, 662, 663, 664, 696, 699, 701, 704 e 700

BR Mobilidade: 900, 903, 906, 911, 912, 918, 919, 921, 925, 927, 928, 931, 933, 933BI1, 934, 934EX1, 936, 937, 939, 942, 943, 947, 948, 953, 955 e 970

Já na Grande São Paulo, as alterações por causa de férias escolares afetam cerca de 150 linhas.

A maior parte é reprogramação de horários, mas também há acréscimos de partidas.

Veja no link:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Luana Coutinho para o Diário do Transporte