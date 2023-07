Cerca de 150 linhas de ônibus da EMTU têm mudanças de horários a partir desta segunda (03) na Grande São Paulo

Grande parte das alterações ocorre por tabelas de férias escolares, com redução de horários, mas também haverá linhas com acréscimo de viagens

ADAMO BAZANI/LUANA COUTINHO

Aproximadamente 150 linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) em toda a Grande São Paulo passam a ter novos horários a partir desta segunda-feira, 03 de julho de 2023.

Grande parte das alterações ocorre por causa da entrada de tabelas de férias escolares, com redução de horários, mas também haverá linhas com acréscimo de viagens.

Os novos horários são para as linhas comuns, de ônibus seletivos e para o Corredor ABD, de ônibus e trólebus.

Entre as linhas com acréscimo de viagens estão ligações entre Ribeirão Pires, Mauá, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo; entre Suzano e Itaquaquecetuba; entre Guarulhos e São Paulo e entre Itapecerica da Serra e São Paulo.

ACRÉSCIMO DE VIAGENS:

ABC Paulista (NEXT Mobilidade):

158 – Mauá (Jardim Zaíra)/São Paulo (Terminal Sacomã) – aumento de duas partidas em dias úteis

336 – Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires)/Mauá (Capburgo) – aumento de uma partida em dias úteis

158BI1 – Mauá (Jardim Zaíra)/São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio) – aumento de duas partidas nos dias úteis

Unileste:

405 – Suzano (Centro)/Itaquaquecetuba (Rancho Grande) – aumento de duas partidas nos dias úteis

Internorte:

591 – Guarulhos (Jardim Paraíso)/São Paulo (Metrô Penha) – aumento de três partidas em dias úteis

Anhanguera:

313 – Itapevi (Divisa São Roque)/Santana de Parnaíba (Residencial Burle Marx) – aumento de cinco partidas em dias úteis

Intervias:

806 – Itapecerica da Serra (Jardim Montezano)/Itapecerica da Serra (Jardim das Oliveiras) – aumento de 12 partidas aos sábados

237 – Itapecerica da Serra (Jardim São Pedro)/São Paulo (Metrô Capão Redondo) – aumento de oito partidas aos domingos

REDUÇÃO POR CAUSA DE FÉRIAS OU MUDANÇA DE HORÁRIOS COM A MESMA QUANTIDADE DE PARTIDAS

Corredor ABD (NEXT Mobilidade): 284, 285 e 286

284 – São Paulo (Terminal Metropolitano de São Mateus)/Santo André (Terminal Metropolitano de Santo André)

285 – São Paulo (Terminal Metropolitano de São Mateus)/São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)

286 – Santo André (Terminal Metropolitano de Santo André Oeste)/ São Bernardo do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)

Consórcio Intervias: 075, 242, 242BI1, 273, 332, 332VP1, 416, 480, 481 e 549, 125, 178 e 587,

Consórcio Unileste: 200 e 201, 367 e 411, 038, 088, 145, 277, 293, 315, 277, 293, 315, 327, 335, 372, 377 e 826

Consórcio Anhanguera: 052, 053, 080, 085, 113, 138, 202, 203, 204, 228, 229, 231, 261, 303, 312, 322, 324, 324BI1, 352, 378, 386, 399, 439, 439VP1, 449, 450, 455, 497, 498, 542, 559 462, 462BI1, 467 e 827, 084, 216, 331, 361, 361VP1, 438, 469, 536 e 463, 130, 264, 264BI1, 291BI1, 313VP1, 345, 346, 350, 468, 468BI1, 533, 534 e 814, 260, 260EX1, 321, 448, 449, 450, 455, 497, 498, 542 e 559, 449, 450, 455, 497, 498, 542 e 559

Consórcio Internorte: 175, 249, 250 e 555, 003, 110, 111, 115, 167, 167PR1, 227, 292, 341, 341DV1, 342, 342DV1, 384, 473, 501, 520, 521, 537, 588, 591DV1, 598 e 807

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Luana Coutinho para o Diário do Transporte