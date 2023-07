EPTC amplia oferta de viagens de ônibus em Porto Alegre (RS), a partir de segunda-feira (3)

Medida faz parte do pacote de 300 viagens, anunciado pela SMMU

LUANA COUTINHO

O transporte público coletivo da cidade de Porto Alegre (RS) terá sua oferta de viagens ampliada, a partir desta segunda-feira, 3 de julho de 2023. A prefeitura, por meio da SMMU (Secretaria de Mobilidade Urbana) e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), vai aumentar em 59 viagens a oferta dos serviços dos ônibus.

Além disso, a operação da linha T5 será retomada pela Companhia Carris, também na segunda-feira (3).

A medida de aumento na quantidade de viagens faz parte do pacote anunciado pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão Castro Júnior. Nesta etapa, linhas da empresa Carris e do consórcio Mais e Via Leste vão prestar serviços em mais horários.

O secretário explica que até o fim deste mês de julho serão ampliadas as viagens das linhas com maior demanda de passageiros.

Quatro linhas da Carris terão suas viagens ampliadas. A linha 353 – Ipiranga/PUC/UFRGS vai passar a ter mais sete viagens, com três no sentido bairro-Centro e quatro no sentido oposto. A T2A vai ter acréscimo de sete viagens, duas no sentido Norte-Sul e cinco para o Sul-Norte. A T2A1 terá aumento de duas viagens e, por fim, a linha T4 contará com nove viagens a mais, cinco no sentido Norte-Sul e quatro no Sul-Norte.

Já o consórcio Mais e Via Leste terá aumento de 34 viagens: a linha 375 – Agronomia vai contar com mais oito viagens, quatro por sentido. A linha 429 – Protásio/ Iguatemi aumentará sete viagens por sentido, com total de 14 a mais. As linhas 394 – Mapa e 395 vão acrescer mais 12 viagens, com seis por sentido nos dois conjuntos que atendem a Quinta do Portal e a Vila Mapa.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte