Tarifas em viagens intermunicipais gerenciadas pela Artesp sobem na região de Jundiaí (SP) neste sábado (1º)

Valores já praticados em ônibus operadores pela EMTU serão mantidos



WILLIAN MOREIRA



Os passageiros de Jundiaí (SP) e região que utilizam linhas intermunicipais precisam ficar atentos às mudanças na tarifa que entraram em vigor neste sábado, 1º de julho de 2023.



O reajuste, que contempla apenas as linhas gerenciadas pela Artesp, levou em conta o aumento nos preços dos insumos para o transporte como equipamentos de manutenção, pneus e combustíveis.



Veja a seguir alguns dos itinerários reajustados e seus novos valores.



– Jundiaí a Campo Limpo Paulista: R$ 7,30

– Região de Várzea Paulista: R$ 6,40

– De Jundiaí para Itupeva: R$ 7,00

– Cabreúva reajustou para R$ 8,10 a viagem até Jacaré e para R$ 8,70 até o Centro da cidade

– Jundiaí com destino ao Outlet Premium o novo valor é de R$ 7,00



Como mostrou o Diário do Transporte, este reajuste é aplicado exclusivamente às linhas de ônibus gerenciadas pela Artesp, com as linhas atendidas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) mantendo os valores atuais.



Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2023/07/01/passagens-de-onibus-rodoviarios-intermunicipais-e-de-suburbanos-em-sao-paulo-ja-estao-mais-caras-neste-sabado-1o/



Willian Moreira para o Diário do Transporte