Passagens de ônibus rodoviários intermunicipais e de suburbanos em São Paulo já estão mais caras neste sábado (1º)

Reajuste não envolve EMTU e nem interestaduais

ADAMO BAZANI

Já estão, em média, 18% mais caras as passagens dos ônibus rodoviários intermunicipais que ligam cidades dentro do Estado de São Paulo e dos ônibus intermunicipais neste sábado, 1º de julho de 2023.

O reajuste é, em média, de 18% e não envolve os ônibus intermunicipais metropolitanos gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Segundo a Artesp, agência que regula os transportes no Estado de São Paulo, o reajuste é previsto em contrato e leva em conta os aumentos de custos de operação dos ônibus, como a elevação dos preços do diesel, dos pneus, lubrificantes e peças, além dos salários dos funcionários das empresas.

No caso dos ônibus rodoviários, as passagens que foram compradas antes do aumento têm validade de um ano.

QUAIS AS PASSAGENS QUE AUMENTAM:

Dos ônibus rodoviários intermunicipais:

Veículos que possuem bagageiros, não transportam ninguém em pé e têm poltronas reclináveis. Exemplos de ligações: São Paulo a Campinas; Santo André a Santos; São Paulo a Bauru, etc. Exemplos de empresas: Viação Cometa, Pássaro Marron, Ultra, Fênix, Atibaia, Cambuí, Piracicabana, Expresso de Prata, etc

Dos ônibus suburbanos intermunicipais:

Veículos de modelo urbano, com duas ou mais portas, pode transportar pessoas em pé, têm catraca. Exemplo de ligações: São José do Rio Preto a Tanabi, Bragança a Atibaia, Várzea Paulista a Jundiaí, Jundiaí a Campo Limpo Paulista, Atibaia a Mairiporã, etc. Exemplo de empresas: Rápido Luxo, Atibaia, Bragança, Andorinha, Princesa, etc

NÃO AUMENTAM AS SEGUINTES PASSAGENS:

Dos ônibus intermunicipais metropolitanos (EMTU):

Veículos urbanos (azul escuro) ou seletivos (tipo rodoviário cinza) que ligam cidades diferentes dentro de regiões metropolitanas. Há cinco regiões gerenciadas pela EMTU: Grande São Paulo, Região Metropolitana de Campinas, Região Metropolitana de Sorocaba, Região Metropolitana da Baixada Santista e Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Todos os ônibus possuem a mesma pintura independentemente da empresa operadora. Exemplos de ligações: Santo André a São Bernardo do Campo, São Paulo a Guarulhos, Paulínia a Campinas, Santos a São Vicente, Osasco a Barueri. Exemplos de empresas: NEXT Mobilidade, BR Mobilidade, Pirajuçara, Bus+, São João, etc

Dos ônibus interestaduais e internacionais (ANTT):

São ônibus que ligam estados diferentes ou o Brasil a países próximos e são gerenciados pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Podem ser rodoviários, mas em divisa de estados e País, em trajetos curtos podem ser de modelos urbanos, chamados pela ANTT de semiurbanos. Exemplos de ligação: São Paulo a Rio de Janeiro, Belo Horizonte a Vitória, São Paulo a Campina Grande, Goiás a Brasília. Exemplos de empresas: Autoviação 1001, Itapemirim, Expresso Guanabara, Transacreana, Gontijo, Penha, Catedral, etc.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes