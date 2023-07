Linhas de ônibus são desviadas neste domingo (2), no bairro do Ipiranga, para corrida de rua

Alterações começam às 5h e seguem até às 10h30

LUANA COUTINHO

Acontece neste domingo, 2 de julho de 2023, a 26ª edição da Corrida do Corpo de Bombeiros PM, no bairro do Ipiranga, na Zona Sul da capital paulista.

Em razão da corrida, a SPTrans vai desviar 19 linha de ônibus que circulam no bairro.

Os desvios acontecem entre 5h e 10h30. Confira as linhas que terão os itinerários alterados:

174M-10 Vl. Sabrina – Museu do Ipiranga

Ida: normal até a Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, Av. do Estado, Rua do Manifesto, Rua Tabor, Rua Agostinho Gomes, Pça. Nami Jafet.

Volta: normal até a Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, Av. do Estado, prosseguindo normal.

4113-10 Gentil de Moura – Pça. da República

Ida: Rua Visc. de Pirajá, Av. Dr. Gentil de Moura, Rua Salvador Simões, Rua Dr. Mário Vicente, Rua Vieira de Almeida, Rua Gama Lobo, Rua Br. de Loreto, Rua Paulo Bregaro, Rua Cel. Diogo, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

314J-10 Pq. Sta. Madalena – Pça. Almeida Jr

Ida: normal até a Rua do Manifesto, Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Rua da Independência, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Av. Nazaré, Rua Correia Salgado, Rua 28 de Setembro, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua Xavier Curado, Rua José Chimenti, prosseguindo normal.

477A-10 Sacomã – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Rua Cipriano Barata, Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Rua da Independência, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Av. Nazaré, Rua Correia Salgado, Rua 28 de Setembro, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua dos Sorocabanos, Rua Silva Bueno, prosseguindo normal.

478P-10 Sacomã – Vl. Romana

Ida: normal até a Av. Nazaré, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion,

acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Rua da Independência, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

5107-10 Term. Sacomã – Pça. do Correio

Ida: normal até a Rua Cipriano Barata, Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Rua da Independência, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Av. Nazaré, Rua Correia Salgado, Rua 28 de Setembro, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua dos Sorocabanos, Rua Silva Bueno, prosseguindo normal.

5142-10 Term. Sapopemba – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Rua do Manifesto, Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Rua da Independência, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Av. Nazaré, Rua Correia Salgado, Rua 28 de Setembro, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua dos Sorocabanos, Rua Silva Bueno, Rua José Chimenti, prosseguindo normal.

5145-10 Term. Sapopemba – Pça. Almeida Jr.

Ida: normal até a Rua do Manifesto, Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Rua da Independência, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Av. Nazaré, Rua Correia Salgado, Rua 28 de Setembro, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua Xavier Curado, Rua José Chimenti, prosseguindo normal.

874T-10 Ipiranga – Lapa

Ida: Rua Leais Paulistanos, Rua do Manifesto, Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Rua da Independência, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Av. Nazaré, Rua Correia Salgado, Rua 28 de Setembro, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua dos Sorocabanos, Rua Bento Vieira, Rua do Manifesto, Av. do Estado, Rua Leais Paulistanos.

4491-10 Vl. Liviero – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Dr. Ricardo Jafet, Pça. do Monumento, Av. Nazaré, Rua Correia Salgado, Rua 28 de Setembro, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, Av. do Estado, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

4706-10 Jd. Maria Estela II – Metrô Vl. Mariana

Ida: normal até a Av. Dr. Gentil de Moura, Rua Baraúna, Rua Dr. Audísio de Alencar, Rua Étore Lantieri, Rua Bom Pastor, Rua Antônio Marcondes, Rua Gama Lobo, Rua Pe. Marchetti, Rua Dr. Mário Vicente, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

477P-10 Ipiranga – Rio Pequeno

Ida: normal até a Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion,

acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Av. Dr. Ricardo Jafet, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Dr. Ricardo Jafet, Pça. do Monumento, Av. Nazaré, Rua Correia Salgado, Rua 28 de Setembro, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua dos Sorocabanos, Rua Silva Bueno, prosseguindo normal.

5028-10 Conj. Hab. Heliópolis – Metrô Alto do Ipiranga

Ida: normal até a Rua Cônego Januário, Av. Tereza Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Av. Nazaré, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Nazaré, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Lucas Obes, Rua Silva Bueno, prosseguindo normal.

5108-10 Jd. Celeste – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Rua Dr. Mário Vicente, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Rua da Independência, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

5705-10 Term. Sacomã – Metrô Vergueiro

Ida: normal até a Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Rua Vasconcelos Drumond, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

364A-10 Hosp. Ipiranga – Shop. Aricanduva

Ida: normal até a Av. Nazaré, Rua Correia Salgado, Rua 28 de Setembro, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua Xavier Curado, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua dos Patriotas, Rua Cipriano Barata, Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Av. Nazaré e Rua Maurício de Castilho.

514T-10 Term. Sacomã – Jd. Itápolis

Ida: normal até a Av. Nazaré, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua dos Sorocabanos, Rua Silva Bueno, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Av. Nazaré, prosseguindo normal.

476G-10 Jd. Elba – Ibirapuera

Ida: normal até a Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Av. Dr. Ricardo Jafet, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Dr. Ricardo Jafet, Pça. do Monumento, Av. Nazaré, Rua Correia Salgado, Rua 28 de Setembro, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua Xavier Curado, prosseguindo normal.

476G-41 Vl. Industrial – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Rua Tabor, Av. Teresa Cristina, Av. do Estado, Pça. Alberto Lion, acesso, Av. D. Pedro I (pista local), Rua da Independência, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua da Independência, Av. D. Pedro I (pista local), Pça. do Monumento, Av. Nazaré, Rua Correia Salgado, Rua 28 de Setembro, Rua Ribeiro do Amaral, Rua Bom Pastor, Rua Oliveira Alves, Rua Cipriano Barata, Rua Xavier Curado, Rua José Chimenti, prosseguindo normal.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte