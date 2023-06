Trabalhadores do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (GO) aceitam proposta das empresas e greve é suspensa

Acordo foi feito na tarde desta quarta-feira (28)

LUANA COUTINHO

Os trabalhadores do transporte público coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (GO) e as empresas concessionárias chegaram a um acordo na tarde desta quarta-feira, 28 de junho de 2023, suspendendo a greve que estava marcada para a próxima sexta-feira (30), como informou o Diário do Transporte, relembre

A reunião aconteceu na sede do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 18ª Região. O Sindicoletivo aceitou o reajuste de 9,5% a partir e 1º de março e mais 1,5% a partir de setembro.

Confira a nota enviada pelo SET, sobre o acordo entre as partes e a suspensão da paralisação:

Em reunião na sede do TRT da 18ª região na tarde desta quarta-feira, 28 de junho, empresas do transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana e lideranças do sindicato dos trabalhadores chegaram a um acordo e a ameaça de greve foi suspensa.

A proposta apresentada pelas empresas foi aceita pelos trabalhadores do transporte coletivo. Empresas e trabalhadores fizeram concessões, num acordo maduro que vai manter a prestação de serviço na RMTC. O presidente do SET reforça a importância de reconhecer o esforço que as empresas estão fazendo na busca do consenso para não ter uma interrupção do serviço. Neste sentido, foi aceito pelo Sindicoletivo o reajuste de 9,5% a partir de 1 de março e mais 1,5% a partir de setembro.

“O resultado final foi positivo para todos, especialmente para a população de Goiânia e das cidades que compõem a região metropolitana, para que não houvesse paralisação de serviço. O que se buscou tanto por parte do sindicato das empresas como pelo sindicato dos trabalhadores foi uma solução que evitasse a paralisação do serviço, tendo em vista que é extremamente penoso não só para quem é o usuário do transporte, mas para toda a população. Esse foi o foco e entendo que todo mundo saiu contente dessa negociação na medida em que a gente conseguiu que não houvesse essa paralisação”, ressalta Adriano Oliveira, presidente do SET.

A sessão foi conduzida pelo Desembargador do TRT 18ª região, Eugênio José Cesário Rosa.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte