Motoristas de ônibus de Goiânia (GO) anunciam greve do transporte público para próxima sexta (30)

Classe protesta por novo reajuste salarial e melhores condições de trabalho

VINICIUS DE OLIVEIRA

Após realização de assembleia nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, os motoristas de ônibus do sistema de transporte público de Goiânia decidiram entrar em greve a partir da próxima sexta (30).

Os profissionais buscam um novo reajuste salarial e melhorias nas condições de trabalho, como ajustes relacionados à segurança, benefícios sociais e carga horária.

Uma nova reunião acontece nesta quarta (28) para continuação das negociações com as empresas de transporte.

Confira a nota divulgada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros de Goiânia:

“O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros de Goiânia (SET) viu, com surpresa, a decisão de parte da categoria dos motoristas em fazer a paralisação, uma vez que as negociações ainda estão em andamento. As empresas não foram comunicadas oficialmente desta definição, souberam por meio de divulgações na imprensa. O SET lamenta a decisão dos motoristas que, mesmo com a abertura das empresas para concessão de aumento salarial acima da inflação e com ganhos reais, tomem a decisão de prejudicar a população. O sindicato continua à disposição da imprensa e estará presente em mais uma reunião de negociação, marcada para a tarde desta quarta-feira (28) com o TRT.”

Não foi anunciada uma previsão de término da greve.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte