Greve dos trabalhadores da Taguatur em Águas Lindas de Goiás (GO) entra no terceiro dia

Profissionais reivindicam reajuste salarial, aumento do ticket alimentação e mudanças nas horas trabalhadas



WILLIAN MOREIRA



Quem precisa dos ônibus da Taguatur para realizar o trajeto entre Águas Lindas de Goiás (GO) e Brasília (Distrito Federal) enfrenta dificuldades nesta quarta-feira, 28 de junho de 2023, em razão da continuação da greve no transporte coletivo.



Desde a última segunda (26), os funcionários da empresa interromperam parte das operações para reivindicar um aumento de salário, do ticket alimentação e mudanças na carga horária de trabalho.



Por conta disso, somente os ônibus da empresa UTB estão operando a linha entre a cidade com mais de 200 mil habitantes e a capital do país, representando uma diminuição notável da oferta de viagens.



De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (Sittrinde), somente 30% da frota está nas ruas, mas atendendo às linhas locais.



Como mostrou o Diário do Transporte, esta não é a primeira paralisação em junho. No começo deste mês os rodoviários haviam cruzado os braços. Na ocasião, um acordo entre sindicato e empresa viabilizou o fim da paralisação.



Willian Moreira para o Diário do Transporte