Cometa recebe novas autorizações da Artesp para modificar linhas para a Praia Grande (SP)

Rotas envolvem ligações da cidade litorânea com São Paulo, São Caetano do Sul, Guarulhos e Aparecida, via Mogi das Cruzes

ALEXANDRE PELEGI

A Artesp, Agência de Transportes do Estado de São Paulo, publicou nesta quarta-feira, 28 de junho de 2023, novas autorizações relativas à prestação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros realizados pela Viação Cometa.

Com despachos da CTC – Comissão de Transporte Coletivo, da diretoria de Procedimentos e Logística, a agência atendeu a pedidos da permissionária para alterar a programação de linhas rodoviárias em conformidade com tabela de horários e distâncias.

São quatro decisões, todas em caráter efetivo, envolvendo ligações entre Praia Grande e cidades da Grande São Paulo.

Em todos os casos, a Cometa deverá iniciar a operação de imediato.

Veja as alterações autorizadas:

= linha rodoviária entre Guarulhos e Praia Grande, em conformidade com a tabela de horários e distâncias à fl. 503 (itinerário B – via Jacú Pêssego) (Autos 8633/DER/78 – 4º Vol).

= linha rodoviária entre São Caetano do Sul e Praia Grande, em conformidade com a tabela de horários e distâncias à fl. 428 (itinerário A – via Rod. Imigrantes), devendo a empresa iniciar a operação após a publicação no DOE (Autos 2767/DER/57 – 10º Vol).

= linha rodoviária entre São Paulo e Praia Grande, em conformidade com a tabela de horários e distâncias à fl. 371 (itinerário A – via Rod. Imigrantes), devendo a empresa iniciar a operação após a publicação no DOE (Autos 5233/DER/65 – 8º Vol).

= linha rodoviária entre Praia Grande e Aparecida, em conformidade com a tabela de horários e distâncias às fls. 604/605 (itinerário A – via ABC e Mogi das Cruzes), devendo a empresa iniciar a operação após a publicação no DOE (Autos 9541/DER/84 – 7º Vol).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes