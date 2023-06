São Paulo e Região Metropolitana registram queda no total de mortes no trânsito em maio deste ano

Dados do Infosiga apontam redução de óbitos na comparação do mesmo período de 2022 e 2023

LUANA COUTINHO

De acordo com estudo do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado de São Paulo gerenciado pelo programa Respeito à vida e pelo Detran-SP, no último mês de maio a capital paulista registrou queda no número de óbitos no trânsito, em comparação com o mesmo mês de 2022. Em maio do ano passado, os acidentes com morte chegaram a 74, já neste ano, foram 65 ocorrências do tipo, o que representa queda de 12% no índice.

Também na comparação entre o meses de maio de 2022 e 2023, a Região Metropolitana de São Paulo teve redução nos casos de acidente com morte. No ano passado foram 155 ocorrências e neste ano, 133, o que representa 14% menos óbitos.

Em um estudo dos cinco primeiros meses de 2022, a Região Metropolitana de São Paulo teve 696 acidentes fatais, no mesmo período deste ano forma registradas 643 mortes.

Os dados apresentados pelo Infosiga também destacam queda nos registros de mortes de motociclistas, considerando a Região Metropolitana, na comparação entre os meses de maio do ano anterior e maio de 2023. Em 2022 foram 69 óbitos frente a 50 neste ano.

Em relação aos acidentes de automóveis, a queda foi de 20% no índice de mortalidade, comparando os meses de maio de 2022 e 2023, na Região Metropolitana. As ocorrências fatais envolvendo pedestres também tiveram queda no período, com 54 óbitos no ano passado contra 51 neste ano, o que representa queda de 6%.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte