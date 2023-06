Grupo Brasileiro adquire 54 novos ônibus rodoviários Mercedes-Benz para renovar sua frota

Empresa também encomendou 27 unidades de veículos do modelo O500 Euro 6

LUANA COUTINHO

O Grupo Brasileiro anunciou nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, que comprou 54 novos ônibus da Mercedes-Benz, todas as unidades em fase final de entrega. Deste total, 20 veículos são do modelo O500 Euro 5, com pacote de segurança, para suas empresas Rota (Itabuna), Cidade Sol (Salvador) e Expresso Brasileiro (Eunápolis).

Os veículos receberam carroceria Paradiso G8 da Marcopolo, entre versões leito, semileito e executivo, entre elas duas Double Deck.

Também foram encomendados 27 ônibus Mercedes-Benz Euro 6, sendo 20 unidades do chassi O500 RSD 6×2, duas do O500 RSDD 8×2 e mais cinco micro-ônibus LO 916.

“As tecnologias de segurança ativa da Mercedes-Benz, como o sistema de frenagem de emergência ABA5, o assistente de ponto cego e o controle inteligente de farol alto, foram desenvolvidas para ônibus. Dessa forma, os chassis Mercedes-Benz estão cada vez mais preparados para oferecer conforto e segurança para nossos passageiros e motoristas. Além disso, a melhoria contínua faz parte da política de qualidade das nossas empresas”, afirma o assessor técnico do Grupo Brasileiro, Carlos Antonio Sabino. “Juntamente com o sistema de telemetria que utilizamos em nossa frota, alcançamos mais segurança e menor custo de manutenção”.

Além das empresas de transporte rodoviário e de serviços de encomenda, o Grupo Brasileiro também está presente no segmento de transporte urbano em Ilhéus (BA), com a Viametro e em Petrópolis (RJ), com a Cidade Real.

O diretor executivo do Grupo, Paulo Carletto, afirma que os investimentos na renovação de frota garantem o compromisso com as agências reguladoras do setor e surpreendem os passageiros.

“Crescemos com a marca Mercedes-Benz e valorizamos as parcerias que são importantes para nós, entre elas também estão a Itadil, o Banco Mercedes-Benz e a Marcopolo”, destaca Carletto.

“Os avanços constantes em tecnologia de segurança ativa para nossos ônibus rodoviários reafirmam o compromisso da Mercedes-Benz com os motoristas e os passageiros, com o tráfego nas estradas e com todo o ecossistema do transporte responsável”, ressalta o diretor de Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Walter Barbosa. “Nossa Empresa sempre esteve na vanguarda do desenvolvimento de ônibus. Essa renovação de frota do Grupo Brasileiro reafirma que estamos no caminho certo, além de nos trazer imensa satisfação pela consolidação de uma parceria de longa data”.

Pacote de segurança com 21 itens de avançadas tecnologias

A linha Mercedes-Benz O 500 de chassis de ônibus rodoviários inclui vários modelos para curtas, médias e longas distâncias e para operações de fretamento e turismo. A oferta inclui versões de tração 4×2, 6×2 e 8×2, tanto para carroçarias convencionais, como para High Decker e Double Decker.

O notável pacote de avançadas tecnologias dos ônibus rodoviários Mercedes-Benz O 500 ganhou 10 novos recursos na linha 2023:

ABA5, quinta geração do sistema de frenagem de emergência da Mercedes-Benz que detecta ciclistas e pedestres em movimento.

SGA, assistente de ponto cego, que alerta o motorista quanto à presença de obstáculos do lado direito do veículo.

IHC, controle inteligente de farol alto, o qual garante maior visibilidade e segurança para outros veículos na via.

Transmissão automatizada ZF Traxon de 12 marchas.

Sistema auxiliar de freio Intarder, Retarder de última geração.

Freio de estacionamento com comando eletrônico.

ESS, sinalização de parada de emergência.

Aviso de atar cinto de segurança para o motorista.

Sistema de freio de porta aberta, que somente libera os freios com a porta de entrada fechada.

Preparação para inibidor de partida.

11 itens de segurança já disponíveis para O 500 rodoviários:

ACC (Active Cruise Control) – piloto automático adaptativo.

LDWS (Lane Departure Warning System) – sistema de aviso de faixa.

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) – sistema de monitoramento da pressão e temperatura dos pneus.

Piloto automático de velocidade.

Sistema de auxílio em rampa.

Top-Brake – sistema auxiliar de freio.

Sistema anti-tombamento.

EBS – sistema eletrônico de freios.

ECAS – suspensão pneumática controlada eletronicamente.

ESP – controle eletrônico de estabilidade.

Freio a disco ou tambor.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte