Terminal Metropolitano Jabaquara recebe nesta terça-feira (27) ação de respeito à diversidade

Evento será realizado em parceria com o Centro de Cidadania LGBTI Edson Néris

LUANA COUTINHO

Passageiros que circularem pelo Terminal Jabaquara, da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), nesta terça-feira, 27 de junho de 2023, vão receber orientações sobre convivência com a diversidade, em ação promovida pela empresa, em parceria com o Centro de Cidadania LGBTI Edson Néris.

O objetivo do evento é combater a homofobia e falar sobre cuidados com a saúde mental, no contexto da convivência. Também será realizado o serviço de encaminhamento, quando necessário, a diversos serviços como mudança de sexo, nome, hormonioterapia, educação e trabalho. Também haverá a distribuição de preservativos, lubrificantes e testes rápidos de HIV.

Combate a homofobia e respeito à diversidade

Data: 27 de junho de 2023

Horário: 09h às 12h

Local e endereço: Terminal Jabaquara (Rua Nelson Fernandes, s/n° – Jabaquara – São Paulo/SP)

Luana Coutinho para o Diário do Transporte