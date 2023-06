Região central de Belo Horizonte (MG) vai receber mais trechos de faixas exclusivas para transporte coletivo

Obras estão em andamento na avenida Augusto de Lima e começam em breve em outras vias importantes do centro

LUANA COUTINHO

O Programa de Requalificação do Centro – Centro de Todo Mundo, da prefeitura de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, vai ampliar as faixas exclusivas e preferenciais destinadas aos ônibus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 26 de junho de 2023.

Mais de 18 quilômetros de vias prioritárias serão implantados. As obras já tiveram início na avenida Augusto de Lima e, em breve, as faixas de ônibus serão instaladas em vias importantes da região central, como a avenida Afonso Pena e nas ruas Curitiba e São Paulo.

A prefeitura de Belo Horizonte informou ainda que as vias prioritárias de circulação de ônibus já foram implantadas na avenida dos Andradas, entre Viaduto da Floresta e Al. Ezequiel Dias, em ambos os sentidos e na avenida do Contorno, entre a avenida Teresa Cristina e Viaduto da Floresta, no sentido Bairro/Centro.

Na avenida Augusto de Lima, entre a avenida do Contorno e a rua Rio Grande do Sul, estão em obras 2,5 quilômetros de faixa exclusiva, em ambos os sentidos.

Também há trechos em fase de projetos:

– Faixa exclusiva na avenida Afonso Pena, entre Praça da Rodoviária e avenida Getúlio Vargas, no sentido Centro/Bairro – 2,4 km

– Faixa exclusiva na avenida Afonso Pena, entre avenida Bernardo Monteiro e Praça da Rodoviária, no sentido Bairro/Centro – 2,2 km

– Faixa exclusiva na rua Curitiba, entre rua dos Tupinambás e avenida Álvares Cabral – 1,9 km

– Faixa exclusiva na rua São Paulo, entre a avenida Álvares Cabral e avenida Afonso Pena – 1,2 km

– Faixa exclusiva na avenida Álvares Cabral, entre a avenida Olegário Maciel e rua São Paulo no sentido Bairro/Centro – 550 metros

– Faixa exclusiva na avenida João Pinheiro, entre rua dos Guajajaras e Praça da Liberdade, em ambos os sentidos – 1,1 km

– Faixa Preferencial na avenida Afonso Pena, entre avenida Getúlio Vargas e Praça Milton Campos, no Sentido Centro/Bairro – 550 metros

– Faixa Preferencial na avenida Afonso Pena, entre Praça Milton Campos e avenida Bernardo Monteiro, no sentido Bairro/Centro – 750 metros

O Programa de Requalificação do Centro de Belo Horizonte, chamado de “Centro de Todo Mundo”, tem o objetivo de revitalizar a região central da capital mineira, melhorando as opções de mobilidade, lazer, cultura, desenvolvimento e segurança. A estimativa é que sejam investidos R$ 38,7 milhões.

