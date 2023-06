Recadastramento do transporte escolar de Juiz de Fora (MG) já está liberado

Vistoria dos veículos acontece no mês de julho

LUANA COUTINHO

Permissionários do Transporte Escolar da cidade de Juiz de Fora (MG) já podem iniciar o recadastramento para seguir com a prestação do serviço durante o segundo semestre de 2023. A documentação deve ser protocolada na plataforma Prefeitura Ágil.

É obrigatório o envio da documentação do veículo, do motorista e do monitor. Os documentos serão analisados pela Supervisão de Transporte Privado Coletivo da SMU (Secretaria de Mobilidade Urbana) e, caso sejam aprovados, o veículo recebe autorização para realizar a vistoria. Importante lembrar que a aprovação só acontece mediante a apresentação de toda a documentação, inclusive o Cartão de Identificação do Veículo atualizado.

A vistoria acontecerá entre 17 e 26 de julho, no pátio do Terminal Rodoviário Miguel Mansur e é obrigatória.

O dia e horário de agendamento ficará disponível para consulta no site da prefeitura de Juiz de Fora, no menu Infotrans.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte