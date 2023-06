Transporte coletivo de São José dos Campos (SP) recebe reforço de três veículos

Novas linhas terão número de viagens ampliado com a chegada dos ônibus

LUANA COUTINHO

A partir desta segunda-feira, 26 de junho de 2023, a frota de ônibus da cidade de São José dos Campos (SP) recebe mais três veículos. A prefeitura da cidade informou que também haverá aumento da oferta de viagens em novas linhas do transporte público municipal.

De acordo com administração municipal, serão acrescidas cerca de 30 viagens, em dias úteis, entre as regiões sul e central, leste e norte e leste e oeste.

Três linhas serão reforçadas e terão ajustes nos tempos de percurso. São elas: 308 – Bosque dos Eucaliptos/Terminal Central, 231 – Vila Tesouro/Vila Dirce e 237 – Novo Horizonte/Jardim Aquárius.

Outras cinco linhas já tiveram aumento de frota e viagens: 107 – Altos da Vila Paiva/Av. Francisco José Longo; 115 – Vila Dirce – Altos de Santana/Av. Francisco José Longo; 304 – Colonial/Praça Afonsa Pena; 331 – Campo dos Alemães/Aquarius e 311 – Limoeiro-Jardim das Indústrias/Praça Afonso Pena.

Nos horários de pico da manhã e tarde, os VLPs elétricos continuam atendendo as linhas 331 – Campo dos Alemães ao Jardim Aquarius; 204 – Novo Horizonte à Região Central e na linha 341-B – ECO do bairro Campos de São José/ Av. Francisco José Longo. A linha 128 – Urbanova via Colinas ao Terminal Central também conta com viagens extras durante o horário de pico da manhã.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte