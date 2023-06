Obras da Linha 15-Prata do Metrô interditam avenida Ragueb Chohfi, a partir de segunda-feira (26)

Bloqueios serão feitos no período noturno e devem durar por 60 dias

LUANA COUTINHO

A partir desta segunda-feira, 26 de junho de 2023, a avenida Ragueb Chohfi, no Jardim Iguatemi, na Zona Leste de São Paulo, será interditada para realização de obras da Linha 15-Prata do Monotrilho do Metrô.

Os bloqueios têm duração prevista de 60 dias. A via será fechada entre a rua Luiza de Jesus Ferreira e a avenida Bento Guelfi, no sentido Cidade Tiradentes, sempre entre às 22h e 4h.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai monitorar e orientar o trânsito na região.

Os motoristas que utilizam a Ragueb Chohfi e vão em direção a São Mateus devem ficar atentos, pois durante a interdição, a via passará a funcionar em mão dupla entre as ruas Francisco Barbosa e Domingos de Mendonça.

A rua Professor Pedro Antônio Pimentel também vai funcionar em mão dupla de direção, entre a avenida Ragueb Chohfi e a rua Lucas Fildes, enquanto as interdições estiverem ativas.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte