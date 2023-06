Novos abrigos de pontos de ônibus começam a ser instalados em São Vicente (SP)

Primeira via a receber novas instalações é a avenida Presidente Wilson

LUANA COUTINHO

A prefeitura da cidade de São Vicente (SP) deu início, nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023, à instalação de 150 novos abrigos de pontos de ônibus.

As novas estruturas têm quatro metros de comprimento por dois metros de altura e contam com cobertura, fechamento traseiro em vidro, acessibilidade para pessoas com deficiência e bancos para pessoas com obesidade.

O primeiro novo abrigo foi instalado na avenida Presidente Wilson, no bairro Itararé.

A empresa Grand Empreendimentos é a responsável pela fabricação, fornecimento, instalação, manutenção e limpeza dos equipamentos.

Foi elaborado um cronograma de instalações, com base na demanda de cada via.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte