Linhas de ônibus que circulam na Zona Sul de São Paulo têm mudanças neste fim de semana (24 e 25)

Segunda-feira (26) uma interferência viária desvia itinerários no bairro Grajaú

LUANA COUTINHO

Neste sábado, 24 de junho de 2023, duas linhas de ônibus que atendem o bairro Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, terão mudanças em seus itinerários.

As alterações serão feitas em razão de um evento na rua Agostinho de Paiva, entre as ruas Povoa de Varzim e Olímpio Rodrigues de Araújo, entre 13h e 22h.

Veja as mudanças:

7054-10 Jd. Macedônia – Term. Campo Limpo

7063-10 Jd. Macedônia – Term. Campo Limpo

Ida: Rua Severiano Cardoso, Rua André Soares, Rua Louis Boulogne, Rua José Botelho Carvalho, Rua Agostinho de Paiva, Rua Povoa de Varzim, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua Povoa de Varzim, Rua Agostinho de Paiva, Rua Louis Boulogne, Rua André Soares e Rua Severiano Cardoso.

No domingo, 25 de junho de 2023, três linhas de ônibus vão mudar seus trajetos, em razão de interdição da rua Oldegard Olsen Sapucaia, no bairro Americanópolis, também na Zona Sul da capital paulista.

Acompanhe os desvios:

546L/10 Jd. Luso – Term. Sto. Amaro

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Rua Alcides Arguedas, R. Cap. John Cordeiro e Silva, Av. Sen. Vitorino Freire, Pça. Herculana Ribeira da Silva, Rua Pascoal Valva, Av. Sen. Vitorino Freire, R. Cap. John Cordeiro e Silva, e Rua Alcides Arguedas.

577T/10 Jd. Miriam – Metrô Ana Rosa

6358/10 Jd. Luso – Term. Bandeira

TP: Pça. Herculana Ribeira Da Silva (durante a realização do evento deverá operar com ponto terminal nesse local).

Ida: Pça. Herculana Ribeira Da Silva, Av. Sen. Vitorino Freire, Av. Cupecê, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Sen. Vitorino Freire, Pça. Herculana Ribeira da Silva.

Na região do Grajaú, uma interferência viária no cruzamento entre as ruas Francisco Montesuma e Carmo Fernandes altera, temporariamente, os itinerários de 12 linhas de ônibus.

As mudanças começam nesta segunda-feira (26), a partir da 9h.

Acompanhe os desvios:

5362/10 Pq. Res. Cocaia – Pça. Da Sé

5362/41 Pq. Res. Cocaia – Pq. Ibirapuera

675G/10 Pq. Res. Cocaia – Metrô Jabaquara

675G/22 Pq. Res. Cocaia – Col. Sta. Mari

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Rua Carmo Fernandes, R. Guido Laccetti, R. Demas Zitto, prosseguindo normal.

5362/23 Pq. Res. Cocaia – Vicente Rao

Sentido Único: normal até Rua Carmo Fernandes, R. Guido Laccetti, R. Demas Zitto, prosseguindo normal.

6034/10 Pq. Res. Cocaia –Term. Grajaú

6074/10 Jd. Gaivotas – Est. Jurubatuba

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Rua Carmo Fernandes, R. Guido Laccetti, R. Demas Zitto, prosseguindo normal.

6078/10 Cantinho do Céu – Shop. Interlagos

6115/10 Cantinho do Céu – Term. Grajaú

6115/41 Pq. Res. Dos Lagos – Term. Grajaú

Ida: normal até Rua Carmo Fernandes, R. Guido Laccetti, R. Demas Zitto, R. Valentim Lorenzetti, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

6726/10 Term. Grajaú – Jd. Gaivotas

Ida: normal até Rua Carmo Fernandes, R. Guido Laccetti, R. Demas Zitto, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

N635/11 Term. Grajaú – Jd. Gaivotas

Sentido Único: Normal até Rua Carmo Fernandes, R. Guido Laccetti, R. Demas Zitto, prosseguindo normal.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte