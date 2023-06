Processo de negociação de dívida entre prefeitura de Joinville (SC) e empresas de transporte coletivo é arquivado

Por decisão do TJSC, valor da dívida será lançado no edital de licitação

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Joinville (SC) informou nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023, que não foi possível firmar acordo com as empresas que prestam serviços de transporte público coletivo na cidade para o pagamento da dívida entre a administração municipal e as concessionárias.

No dia 1º de junho, o prefeito de Joinville, Adriano Silva, formalizou um pedido para que o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) atuasse como mediador nas negociações, como publicado pelo Diário do Transporte, relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/01/prefeitura-de-joinville-sc-renova-contrato-com-empresas-de-transporte-coletivo-para-que-servico-nao-seja-interrompido/

O auxiliar da presidência do TJSC, juiz Maurício Cavallazzi Póvoas, atendeu ao pedido e se reuniu com representantes das empresas, que responderam não ter “qualquer intenção de firmar qualquer tipo de acordo”. Diante da negativa das concessionárias em negociar a dívida com a prefeitura, o presidente do TJSC, desembargador João Henrique Blasi, determinou que o processo fosse arquivado.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, sobre ação do Ministério Público de Santa Catarina, por meio da 13ª Promotoria de Justiça, sobre a necessidade da realização de licitação para o serviço de transporte coletivo. A decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Joinville, de autoria do juiz Renato Luiz Carvalho Roberge, determina que a dívida “deverá ser lançada como valor de outorga no edital de licitação”. O valor da dívida deverá constar na concorrência como outorga para que seja quitado.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte