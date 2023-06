Prefeitura de São Paulo cria grupo de trabalho para acompanhar testes de biodiesel na frota de ônibus

ADAMO BAZANI

A Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas da prefeitura de São Paulo criou um grupo de trabalho que vai acompanhar as experimentações da ampliação do uso de biodiesel na frota de ônibus da capital paulista.

Serão incialmente três linhas em projeto piloto pelo que apurou o Diário do Transporte.

A criação do Grupo de Trabalho foi publicada nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023, no Diário Oficial da cidade de São Paulo.

De acordo com a publicação, o objetivo é verificar os impactos do uso deste tipo de combustível na emissão de poluentes.

As concessionárias também devem trazer para o sistema o HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) que é um óleo vegetal hidrotratado conhecido como diesel verde.

De acordo com os estudos de montadoras, o HVO pode deixar algumas emissões perto de zero e pode ser usado em qualquer veículo a diesel, mesmo nos modelos mais antigos, sem necessidade de mudanças nos motores.

O projeto ocorre em paralelo à eletrificação de parte da frota da cidade.

A prefeitura promete até o fim de 2024, 2,6 mil ônibus elétricos circulando na capital paulista.

O Governo Federal publicou nesta quarta-feira, 21 de junho de 2023, no Diário Oficial da União, o aval e a garantia da Cofiex (Comissão de Financiamentos Externos) para que a cidade de São Paulo receba cerca de US$ 500 milhões do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e do BIRD (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento) para eletrificação da frota de ônibus municipais.

A contrapartida da prefeitura deve ser de aproximadamente US$ 125 milhões.

Em moeda nacional, os valores de US$ 625 milhões totalizam R$ 2,99 bilhões, sendo R$ 2,4 bilhões do financiamento e R$ 594 milhões da contrapartida.

O ato permite que a tramitação avance para que o dinheiro internacional chegue à cidade.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes