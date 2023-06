Motoristas do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (GO) não concordam com reajuste oferecido e categoria pode entrar em greve na próxima terça-feira (27)

Proposta feita pelo Sindicato das Empresas não agradou os trabalhadores

LUANA COUTINHO

Motoristas do transporte público coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (GO) se reuniram com o SET (Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo Urbano e Passageiros de Goiânia) nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023, no MPT (Ministério Público do Trabalho), para discutir reajuste salarial da categoria, como informou o Diário do Transporte, relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/23/reuniao-de-conciliacao-no-mpt-na-manha-desta-sexta-feira-23-definira-se-havera-greve-do-transporte-na-grande-goiania/

O SET ofereceu reajuste de 8%, o que não agradou a categoria. Foi marcada uma nova assembleia para a próxima terça-feira (27), quando será definido se haverá ou não paralisação das atividades.

A reivindicação dos motoristas era que o salário fosse reajustado em 15%, mas a categoria concordou com a proposta feita por um procurador do MPT, que atua nas negociações, em reduzir para 11% o reajuste.

O presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, Carlos Santos, disse ao portal Diário de Goiás que a categoria vai aguardar até às 9h da manhã de terça-feira e, caso não haja acordo, os trabalhadores vão entrar com indicativo de greve.

O SET encaminhou uma nota, sobre seu posicionamento em relação às negociações com os trabalhadores, confira na íntegra:

“Em relação às tratativas para negociação salarial dos motoristas do transporte público coletivo da Grande Goiânia, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros de Goiânia (SET) esclarece que sempre esteve aberto para discussão e busca do consenso e solução entre as partes. Várias reuniões foram realizadas entre os representantes sindicais e o SET, inclusive no âmbito do Ministério Público do Trabalho.

O SET e as concessionárias valorizam o bem-estar dos profissionais e de seus familiares, tanto é que ofereceram reajuste repondo a inflação e com ganho real.

A proposta apresentada hoje no MPT contempla um aumento real de 2,5%, além de oferecer, para setembro próximo, mais uma reposição da inflação.

O SET e as concessionarias acreditam no célere entendimento entre os envolvido evitando assim a paralisação do serviço, o que seria bastante negativo para os usuários e para toda a população das cidades da região metropolitana de Goiânia.”

Luana Coutinho para o Diário do Transporte