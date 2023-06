Reunião de conciliação no MPT na manhã desta sexta-feira (23) definirá se haverá greve do transporte na Grande Goiânia

O foco da negociação é o reajuste salarial dos rodoviários, que afirmam não receber reajuste há mais de dois anos

Uma reunião na manhã desta sexta-feira, 23 de junho de 2023, definirá se os motoristas do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia (GO) deflagrão greve nos próximos dias.

O encontro acontece no Ministério Público do Trabalho (MPT-GO), entre o SET (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros de Goiânia) e o sindicato dos motoristas.

O foco da negociação é o reajuste salarial da categoria, o que, afirmam os trabalhadores, não ocorre há mais de dois anos.

A proposta inicial do SET aos motoristas foi de reajuste salarial linear de 5%.

Em nota encaminhada ao Diário do Transporte, o SET afirma que na reunião inicial apresentou as razões financeiras da proposta feita pelas concessionárias.

A proposta de reajuste salarial foi de 7%, “sendo que a inflação no período foi de 5,5% e um ganho real de 1,5% acima da inflação, além de outro aumento real com a mudança da data base para 1 de setembro de 3%, com ganho real de 0,7%, totalizando em 2023 um aumento de 10,21% e um ganho real estimado de 2,2%. E, para que não houvesse prejuízo aos trabalhadores, por iniciativa das empresas, já está antecipando a reposição da inflação (5,5%) a todos os profissionais do setor, nos salários a partir de maio”, informa a sindicato patronal.

“É bom lembrar que a categoria vem recebendo aumentos de salário nas datas base, inclusive no período da pandemia por Covid-19, sempre com reajuste com ganho real e manutenção dos postos de trabalho. O SET reforça que valoriza a categoria e cumpre com os acordos firmados”, finaliza a nota.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA:

NOTA À IMPRENSA

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano e Passageiros de Goiânia (SET) informa que está em tratativa para negociação salarial junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT-GO) e representantes do sindicato da categoria.

O SET vê com grande relevância a proximidade com o sindicato dos motoristas para uma discussão saudável e realista sobre a categoria e seus ganhos reais, além de cumprir um direito dos trabalhadores, cumpre o seu dever de gerar renda, emprego e sustento para milhares de famílias. O Sindicato está buscando um ambiente de negociação produtivo em busca de entendimento.

Na reunião inicial, o SET apresentou as razões financeiras da proposta feita pelas concessionárias, de reajuste salarial de 7%, sendo que a inflação no período foi de 5,5% e um ganho real de 1,5% acima da inflação, além de outro aumento real com a mudança da data base para 1 de setembro de 3%, com ganho real de 0,7%, totalizando em 2023 um aumento de 10,21% e um ganho real estimado de 2,2%. E, para que não houvesse prejuízo aos trabalhadores, por iniciativa das empresas, já está antecipando a reposição da inflação (5,5%) a todos os profissionais do setor, nos salários a partir de maio.

É bom lembrar que a categoria vem recebendo aumentos de salário nas datas base, inclusive no período da pandemia por Covid-19, sempre com reajuste com ganho real e manutenção dos postos de trabalho. O SET reforça que valoriza a categoria e cumpre com os acordos firmados.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes