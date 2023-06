Idoso morre atropelado por ônibus dentro de Terminal em Niterói (RJ)

Causas do acidente ainda são investigadas

ADAMO BAZANI

Policiais civis do 76 DP de Niterói (RJ) investigam o atropelamento e morte de um idoso de 69 anos atingido por um ônibus no terminal João Goulart, na região central.

O acidente ocorreu nesta quinta-feira (22) envolvendo um coletivo da Expresso Miramar que fazia a linha 33 (Jurujuba – Centro).

Lenilson Lima de Matos foi atingido na região das baias de ônibus municipais.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O motorista do ônibus permaneceu no local após o acimente, não omitindo socorro.

Em nota, o sindicato que representa as empresas de ônibus diz que se solidariza com a família do idoso e que pede ao poder público ações de segurança para evitar a circulação de pedestres em locais não autorizados dentro do terminal.

O Setrerj, sindicato que representa os consórcios de ônibus do Município de Niterói, se solidariza com a família da vítima e informa que o Consórcio Transoceânico fez o registro na 76ª DP e colabora com as investigações.

A circulação frequente de pessoas pelas vias internas do TERONI causa grande preocupação pelo alto risco de acidentes. É urgente que medidas sejam adotadas pelo Terminal e pelo Poder Público no sentido de prevenir e fiscalizar o acesso de pedestres aos locais não autorizados.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes