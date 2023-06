Pessoas com mais de 60 anos têm direito à gratuidade nos ônibus da Região Metropolitana de Campinas

Para garantir o benefício é preciso fazer o Cartão BUS+ Sênior

LUANA COUTINHO

Usuários de ônibus com idade entre 60 e 64 anos têm direito ao uso gratuito do transporte, na Região Metropolitana de Campinas (SP). O benefício é garantido através do Cartão BUS+ Sênior.

A legislação federal garante aos idosos com 65 anos ou mais, o direito ao embarque, gratuitamente, mediante a apresentação de documento de identidade ao motorista. O Decreto do Governo do Estado de São Paulo nº 67.455, estende o benefício do transporte gratuito para pessoas entre 60 e 64 anos, através do uso de cartão específico.

Para solicitar o cartão BUS+ Sênior, basta comparecer a um dos postos de credenciamento do Consórcio BUS+ e apresentar cópia e original do CPF, da Carteira de Identidade e de comprovante de residência atualizado. Não há custo para emissão do cartão.

Os postos de atendimento podem ser consultados no site https://busmais.com.br/sobre/atendimento/.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte