Obras para reforma e adequações da estação Palmeiras-Barra Funda da CPTM estão 99% concluídas

Local passará a atender mais duas linhas de trens urbanos, com partidas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos

WILLIAN MOREIRA

As obras de modernização e reforma de espaços na estação Palmeiras-Barra Funda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) alcançaram a marca de 99% e estão bem próximas de serem concluídas.

Nesta quarta-feira, 21 de junho de 2023, a convite da companhia, o Diário do Transporte esteve no local para observar como estão os espaços que passaram por intervenções de melhorias.

Os trabalhos para permitir a chegada da Linha 11-Coral e 13-Jade à Barra Funda começam antes da estação em si, uma vez que 3,7 quilômetros de vias partindo das proximidades da Luz até depois da estação Barra Funda foram substituídos, assim como outros componentes.

Trilhos, dormentes, lastro de via, postes do sistema de energia, cabos de energia para os trens e toda a parte de sinalização é nova, compreendendo um espaço com cinco vias para a circulação de trens.

Um ponto de destaque é que a CPTM executou todo este projeto sem interromper o atendimento dos trens da Linha 7-Rubi, e que agora contam com vias mais seguras.

Além dos trilhos, a estação recebeu nova comunicação visual nas plataformas 7, 8, 9 e 10, uma nova escada rolante e um elevador com capacidade para 13 passageiros, além dos elevadores já existentes.

Para a tarefa é esperado um aumento no consumo/demanda energética, e por este motivo a empresa do Estado construiu uma nova cabine de energia, nomeada de Subestação Memorial da América Latina, pois fica em frente a ele.

Desta forma será possível colocar um intervalo menor dos trens no trecho e em velocidade mais elevada.

Será possível permitir um intervalo entre os trens da linha 11 com até três minutos, circulando a 90km/h. Ainda sim for necessária a troca de via, os Aparelhos de Mudança de Via (AMV) inteiramente novos, terão como velocidade limite para a troca de via em 50 km/h, uma velocidade maior se comparado a pontos parecidos em diferentes linhas ferroviárias da Grande São Paulo.

Segundo o diretor de engenharia e obras da CPTM, Marcelo Machado, os investimentos criarão nova opção de deslocamento para o passageiro, inclusive quem vai ao aeroporto.

“Essa obra aqui nas plataformas sete, oito, nove e dez, são adequações de escadas rolantes, escadas fixas, a instalação de um elevador de alta carga. Ele [o elevador] tem capacidade para comportar até treze pessoas e essas obras estão sendo preparadas para que o passageiro que vai para o aeroporto ele não precisa mais só na luz [embarcar], ele também vai ter essa alternativa aqui da Barra Funda.

São duas obras em pleno andamento, uma de aproximadamente R$ 5 milhões e as obras de via permanente, rede aérea sinalização de aproximadamente R$ 158 milhões. Nós vamos agora no início do segundo semestre trazer o trem da linha treze que é o do aeroporto”, explicou o diretor.

Como mostrou o Diário do Transporte, em breve a linha 13 iniciará o atendimento no local com destino ao aeroporto em Guarulhos com partidas de hora em hora, diariamente.

Veja a seguir imagens das novas áreas da estação, já reformadas.





Willian Moreira para o Diário do Transporte