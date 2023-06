Expresso Aeroporto chegará na Barra Funda em meados de julho ou agosto, mas data ainda não foi definida

Serviço funcionará de hora em hora como é atualmente, mas estação Luz deixará de ser terminal

WILLIAN MOREIRA

Em breve os usuários de trem em São Paulo ganharão uma opção a mais de partida ou de integração para ir e voltar de Guarulhos ou do Aeroporto Internacional, com a expansão do atendimento da Linha 13-Jade até a estação Palmeiras-Barra Funda.

Nesta quarta-feira, 21 de junho de 2023, a convite da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o Diário do Transporte esteve na estação para acompanhar as obras e conversar com o presidente da companhia, Pedro Tegon Moro.

Segundo o executivo da empresa de trens, apesar de não existir ainda uma data definida, o serviço Expresso Aeroporto chegará na estação em pouco tempo, com previsão de acontecer em julho ou agosto deste ano.

Com o expresso ganhando mais uma estação, o tempo total de viagem, que atualmente é de em média até 30 minutos ligando o centro de São Paulo a partir da Luz até a estação Aeroporto-Guarulhos junto de Cumbica, aumentará em até cinco minutos, mas sem alterar o seu funcionamento.

“O trem do aeroporto vai continuar saindo nas horas fechadas [a partir das 5h até meia noite todos os dias], da mesma forma. Só que ele sai aqui da Barra Funda e a gente tem que também preparar toda a parte de divulgação [informações aos passageiros] porque ele vai chegar na na Luz já não é mais às onze muito bem que é onze e cinco é melhor do que antecipar [exemplificando o acréscimo de cinco minutos no tempo total de viagem], mas a gente tem todo um processo operacional também pra pra validar”, explicou Moro.

Para anunciar a data, além de preparar a comunicação em canais oficiais, redes sociais, estações e afins, é necessária a finalização dos testes já em andamento para liberar a operação da ampliação do serviço.

“Ainda não, não está confirmada. A gente precisa de alguns testes mais bem estruturados para poder montar, as obras de de infraestrutura estação do do próprio elevador já estão praticamente prontas, mas o que é sempre mais demorado é a parte que a gente não vê, como finalização da parte rede aérea está 100% testada e confiável pra gente poder fazer esse esse trajeto e bem como o toda parte de estratégia operacional que a que a diretoria de operação está montando para ela tava a gente não ter nenhum nenhuma intercorrência, porque agora. A gente quer que seja o mais cedo possível, no segundo semestre, mas não dá pra cravar a data ainda”, completou o presidente da CPTM.

Quando a ampliação de fato ocorrer, o passageiro que terá como destino Guarulhos ou a região central de São Paulo ganhará mais opções de deslocamento pelo sistema metroferroviário e também por ônibus urbanos e rodoviários, uma vez que em Palmeiras-Barra Funda, além da integração com a Linha 3-Vermelha do Metrô, 7-Rubi da CPTM e 8-Diamante da ViaMobilidade, um terminal rodoviário com linhas de ônibus para cidades do interior do estado tem partidas em diferentes horários, assim como para destinos mais longos como o Rio de Janeiro.

Willian Moreira para o Diário do Transporte