No Rio Grande do Sul, Trem da Quarta Colônia realiza viagem de Santa Maria a Restinga Sêca neste final de semana

Embarque acontece às 14h no Gare da Viação Férrea

VINICIUS DE OLIVEIRA

Neste final de semana, dias 24 e 25 de junho de 2023, o Trem da Quarta Colônia realizará um passeio com trajeto de Santa Maria a Restinga Sêca, no Rio Grande do Sul.

Com 54km de distância, a viagem tem início às 14h e está programada uma parada de cerca de 45 minutos no distrito de Arroio do Só.

O sentido inverso, Restinga Sêca – Santa Maria também será oferecido nos mesmos dias, porém mais cedo, com partida às 8h30. Independentemente do local de embarque, a viagem de trem é somente de ida, sendo o retorno rodoviário ofertado através de ônibus fretados.

Antes mesmo do embarque, às 10h da manhã já começam os preparativos, com “food trucks”, “beer trucks”, apresentações artísticas, shows, espaço kids e espaço “pet friendly” no Gare da Viação Férrea.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural também estará no evento promovendo a venda de artesanatos e de produtos da agricultura familiar.

Na parada em Arroio do Só haverá a venda de cuias e porongos, de produtos coloniais, como os panificados e farinados, produtos artesanais e música ao vivo.

SERVIÇO

Santa Maria – Restinga Sêca

Dias: 24 e 25 de junho, e 1ª e 2 de julho

Local de embarque: Gare da Viação Férrea

Valor do Trem: R$ 115 (crianças de colo, até 5 anos, não pagam)

Valor do Ônibus para viagem de volta: R$ 24

Onde comprar: no site da Passeios de Trem

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte